Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Ankara merkezli iki ilde FETÖ'nün güncel finans yapılanmasına operasyon: 15 gözaltı

Ankara merkezli iki ilde FETÖ'nün güncel finans yapılanmasına operasyon: 15 gözaltı

12:5611/07/2025, Cuma
IHA
Sonraki haber
Ankara merkezli iki ilde FETÖ'nün güncel finans yapılanmasına operasyon: 15 gözaltı
Ankara merkezli iki ilde FETÖ'nün güncel finans yapılanmasına operasyon: 15 gözaltı

Ankara merkezli iki ilde terör örgütü FETÖ'nün güncel finans yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise çok miktarda döviz, ziynet eşyası ile tabanca ve örgütsel dokuman ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) ekiplerince, FETÖ terör örgütünün güncel finans yapılanması içerisinde yer alan şüphelilere yönelik operasyon icra edildi. Teknik ve fiziki çalışmaların ardından Ankara merkezli iki ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların emniyetteki sorgusunun devam ettiği öğrenildi.


Çökertilen şebeke mensuplarının ikamet ve araçlarında yapılan aramalarda ise 84 bin 690 dolar, 22 bin 400 avro, 132 bin 600 Türk lirası, 56 adet ziynet eşyası, iki ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait iki şarjör ile 143 adet fişek ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.




#Ankara
#FETÖ
#Operasyon
#Fetullahçı Terör Örgütü
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Ehliyet yenileme ne zaman bitiyor? Eski Tip Sürücü Belgesi yenileme ücreti ne kadar?