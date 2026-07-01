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Adem Soytekin dinlenecek

Adem Soytekin dinlenecek

Oğuzhan Ürüşan
04:001/07/2026, Çarşamba
G: 1/07/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
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Adem Soytekin
Adem Soytekin

CHP’nin tedbir getirilen şaibeli 38. Olağan Kurultay’a ilişkin ceza davasında, aralarında eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 12 sanığın yargılanmasına bugün devam edilecek. Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek davanın duruşmasında İBB davası sanığı Adem Soytekin dinlenecek. Davanın en son 6 Mayıs’ta görülen beşinci celsesinde savcılık makamı kritik bir talepte bulunmuştu.

ETKİN PİŞMANLIKTAN YARARLANDI

Savcı, İBB’ye yönelik yürütülen bir başka yolsuzluk davasında “etkin pişmanlık” hükümlerinden faydalanarak kısa süre önce tahliye edilen tutuklu sanık Adem Soytekin’in bu dosyada da tanık olarak dinlenmesini talep etti. Mahkemenin bu talebi kabul etmesiyle birlikte Soytekin’in duruşmaya katılması bekleniyor. Soytekin’in vereceği beyanlar davanın seyrine doğrudan etki edecek.

12 SANIK YARGILANIYOR

4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen şaibeli kurultayda delegelerin iradesinin fesada uğratıldığı, rüşvet ve menfaat temin edilerek “oylamaya hile karıştırıldığı” iddiaları üzerine ceza davası açılmıştı. CHP'nin iç dengelerini yakından ilgilendiren davanın merkezinde 12 sanık bulunuyor.



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