CHP’nin tedbir getirilen şaibeli 38. Olağan Kurultay’a ilişkin ceza davasında, aralarında eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 12 sanığın yargılanmasına bugün devam edilecek. Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek davanın duruşmasında İBB davası sanığı Adem Soytekin dinlenecek. Davanın en son 6 Mayıs’ta görülen beşinci celsesinde savcılık makamı kritik bir talepte bulunmuştu.

Savcı, İBB’ye yönelik yürütülen bir başka yolsuzluk davasında “etkin pişmanlık” hükümlerinden faydalanarak kısa süre önce tahliye edilen tutuklu sanık Adem Soytekin’in bu dosyada da tanık olarak dinlenmesini talep etti. Mahkemenin bu talebi kabul etmesiyle birlikte Soytekin’in duruşmaya katılması bekleniyor. Soytekin’in vereceği beyanlar davanın seyrine doğrudan etki edecek.