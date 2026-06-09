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Aileler uzmanlara yeterince danışmıyor

Aileler uzmanlara yeterince danışmıyor

Saliha Engin
04:009/06/2026, Salı
G: 9/06/2026, Salı
Yeni Şafak
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Üsküdar Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebulfez Süleymanlı ve Aile Danışmanı Müberra Haydaroğlu tarafından yapılan bir araştırma, Türkiye’de aile danışmanlığı hizmetlerinden yeterince yararlanılmadığını ortaya koydu.

83 aile danışmanının katılımıyla gerçekleştirilen çalışmada, aile danışmanlığı alanında kurumsal destek ihtiyacının giderek arttığını gözler önüne serdi. Araştırmaya göre, aile danışmanlarının yüzde 95,2’si toplumun danışmanlık konusunda yeterli bilgiye sahip olmadığı fikrinde. Yüzde 4,8’lik kesim ise toplumun bu konuda yeterli bilgiye sahip olduğu görüşünde. Bu tablo, artan ihtiyaca rağmen toplumun aile danışmanlığının içeriği, kapsamı ve faydaları konusunda ciddi bir bilgi eksikliği yaşadığını gösteriyor.



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