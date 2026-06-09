Aileler uzmanlara yeterince danışmıyor

83 aile danışmanının katılımıyla gerçekleştirilen çalışmada, aile danışmanlığı alanında kurumsal destek ihtiyacının giderek arttığını gözler önüne serdi. Araştırmaya göre, aile danışmanlarının yüzde 95,2’si toplumun danışmanlık konusunda yeterli bilgiye sahip olmadığı fikrinde. Yüzde 4,8’lik kesim ise toplumun bu konuda yeterli bilgiye sahip olduğu görüşünde. Bu tablo, artan ihtiyaca rağmen toplumun aile danışmanlığının içeriği, kapsamı ve faydaları konusunda ciddi bir bilgi eksikliği yaşadığını gösteriyor.