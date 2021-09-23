AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu: CHP istismar siyaseti güderek her olayı çarpıtıyor

TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Akşener’e ‘Ünal Çeviköz’ün mavi vatan açıklamaları ve Kılıçdaroğlu’nun kürt sorunu açıklamalarına ilişkin sorular sorduğunu ve bunlara cevap alamadığını belirtti.

Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında CHP'nin belirli bir strateji takip ettiğini ifade eden Akbaşoğlu, "Bu strateji çerçevesinde HDP üzerinden HDP seçmenine selam göndermeye çalışıyor. Bu selamı göndermeye çalışırken ittifak mensupları ile ilgili belirli bir plan çerçevesinde hareket ediliyor. Parti tabanlarının birbirine yakınlaştırılmasına ilişkin bu strateji son zamanda yapılan CHP’li Aykut Erdoğdu’nun açıklamaları üzerine Selahattin Demirtaş’ın Cumhurbaşkanı olması talebine kadar ilerlemiş vaziyettedir." dedi.

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"TÜRKİYE'DE TERÖR SORUNU VARDIR"

'Kürt sorunu' polemiklerine de değinen Akbaşoğlu, Türkiye’de hiçbir etnik sorun bulunmadığını vurgulayarak, "AK Parti 19 yıllık iktidarında temel hak ve özgürlükleri ortaya koymuş olduğu demokratikleşme ve sessiz devrimlerle bütün sorunların üzerinde gelmiş ve 84 milyon insanın eşit hak ve özgürlüklere sahip olduğu bir hukuk düzeni cari kılınmıştır. Bu manada ancak Türkiye’de terör sorunu vardır, bu sorunun üstesinden AK Parti iktidarları gelmiştir. 84 milyon insanız eşit yurttaşladır" değerlendirmesini yaptı.

"CHP ESKİ, BİLDİK CHP"

Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski yüzünün devam ettiğini belirten Akbaşoğlu, "CHP eski, bildik CHP. Etimesgut İlçe Başkanı’nın sözlerine ilişkin CHP yönetiminin sahip çıkacak şekilde beyanlarda bulunması CHP’nin nato mermer nato kafa olduğu ortaya konmuş vaziyette. Milletimizi algıyla kandırmaya dönük özgürlüklerden demokratikleşmeden sadece takiyye siyaseti olduğu gün yüzüne çıkıyor" diye konuştu.

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"CHP İSTİSMAR SİYASETİ GÜDEREK HER OLAYI ÇARPITIYOR"

Yurtlarla ilgili olarak Akbaşoğlu, "İstismar siyaseti güden CHP, yalan ve algı siyasetine dönük her olayı çarpıtmaya çalışıyor. Başakşehir’de hastaneye giden yolu CHP Belediye Başkanı asfaltlamamıştı. 5 bin 400 gencimizin kalacağı yurdun kanalını ve suyunu bağlamaktan aciz bir CHP zihniyeti olayları çarpıtarak, bu sorunları bir çözeriz yaklaşımı sergiliyor. Talep eden gençlerimizin yüzde 90’nının yerleştirildiği bir sistem, hakikaten hepimizin ortak bir başarısı olarak görülmesi gerekir" ifadelerini kullandı.

"DEVLET ADAMLIĞINA YAKIŞMAZ"

Kılıçdaroğlu’nun Esed tarafından davet edilmesine ilişkin Akbaşoğlu, "Türkiye’de millet egemenliğini temsil eden Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde bir yasama organı var. Yürütme organında da milletin seçtiği bir Cumhurbaşkanı var. Milletimizin onayıyla ortay çıkmış bir sistem cari. Burada Suriye Devlet Başkanı’nın Kılıçdaroğlu’na çağrısı FETÖ’nün paralel devlet anlayışının bir tezahürüne dönük bir çocuk sevincine dönüşebilecek devlet adamlığına yakışmayacak bir vaziyete dönüşmüştür" şeklinde konuştu.

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