AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu: CHP istismar siyaseti güderek her olayı çarpıtıyor AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'de bir Kürt sorunu olduğu ve çözümün HDP olduğu çıkışına ilişkin, "Kılıçdaroğlu’nun başkanlığında CHP belirli bir strateji takip ediyor. HDP üzerinden HDP seçmenine selam göndermeye çalışıyor." dedi. CHP'nin toplumsal her olayda istismar siyaseti güttüğünü vurgulayan Akbaşoğlu, "CHP, yalan ve algı siyasetine dönük her olayı çarpıtmaya çalışıyor" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi 23 Eylül 2021, 18:28 Son Güncelleme: 23 Eylül 2021, 18:36 İHA