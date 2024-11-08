AK Partili Türkyılmaz paylaştı: İBB’den 80 günlük reklama devasa bütçe!

Ekrem İmamoğlu
Ankara ve İstanbul olmak üzere CHP'li belediyelerin konserlere harcadığı paralar gündemdeki yerini korurken İBB AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz, belediyenin 80 günde reklam ve tanıtım için harcayacağı dudak uçuklatan tutarı paylaştı.
CHP'li belediyelerin 'konser' ücreti adı altında milyonlarca Türk lirası kamu kaynağını harcaması gündemdeki yeri koruyor.
Mansur Yavaş
yönetimindeki CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin
Ebru Gündeş
ve
Mor ve Ötesi
konserleri için
140 milyon
lira harcadığı, ayrıca
Candan Erçetin
ve
Murda
konseri için de
80 milyon TL
ödeme yapıldığı iddia edildi.
Öte yandan, İstanbul’da çöp ve ulaşım sorunları devam ederken, CHP’li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin son 3 yılda konser ve etkinliklere toplam
5 milyar TL’lik
harcama yaptığı ortaya kondu.
Erdoğan: Hesabını soracağız
Erdoğan: Hesabını soracağız
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan ve Macaristan ziyaretleri dönüşünde uçakta gazetecilere yaptığı açıklamada duruma tepki göstererek
"Açıklanan rakamlar basit rakamlar, ufak rakamlar değil. Bu rakamlarla ilgili belgeler ortaya çıktığında bunlar ne diyecekler? Bunun hesabını vermeleri lazım. Millete hizmete dönüşmesi gereken kaynakların nasıl har vurup harman savurma anlayışı ile sağa sola saçıldığının somut bir göstergesidir bu durum. CHP'li belediyeler, kamunun kaynaklarını hoyratça harcarken, halkın temel ihtiyaçlarını karşılayamıyorsa bunların hesabının sorulması gerekir. Bu hesabı milletimiz adına sormaktan çekinmeyiz"
demişti.
Reklama devasa bütçe
Reklama devasa bütçe
CHP'li belediyelerdeki skandallar 'konserler' ile de sınırlı kalmadı.
İBB AK Parti Grup Sözcüsü
Murat Türkyılmaz
, İBB’nin 8 Ekim tarihli 80 günlük
reklam ve tanıtım
ihalesinin toplam tutarını paylaştı.
- Türkyılmaz toplam tutarın 516 Milyon TL + KDV olduğu bilgisini verdi.
Türkyılmaz'ın paylaşımı şöyle;
İSRAFI BİTİRDİK !? İBB’nin 8 Ekim tarihli 80 günlük reklam ve tanıtım ihalesi: Toplam tutar: 516 Milyon TL + KDV. Günlük: 6.5 Milyon TL + KDV.
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