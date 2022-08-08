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İSTANBUL

AK Partili vekile böyle tuzak kuruldu

AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz’ın aracını durdurup, kimliğini göstermesine rağmen uzun süre bekletip taciz eden polis memurlarından birinin CHP ile bağlantısı tespit edildi. Cep telefonu ile Yılmaz’ın görüntülerinin çekilmesi talimatı veren polis şefinin, videoyu telefonla görüştüğü CHP’li Mahir Başarır’a servis ettiği ortaya çıktı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
AK Partili vekile böyle tuzak kuruldu
Zeynep Gül Yılmaz, kimliğini göstermesine rağmen uzun süre bekletildi.

AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz’ın aracını durdurup, kimliğini göstermesine rağmen uzun süre bekletip taciz eden polis memurlarından birinin CHP ile ilginç bir bağlantısı çıktı.

18 Temmuz 2021’de AK Partili Zeynep Gül Yılmaz’ın makam aracı Mersin’in Erdemli ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’nde görevli 2 trafik polisi tarafından durduruldu. Yılmaz’ın aracı, vekil kimliğini göstermesine rağmen uzun süre bekletildi. AK Partili Yılmaz ile polis ekibinin şefi Muharrem Aydoğan arasında tansiyon yükseldi, tartışma meydana geldi. Tartışma anı da polis şefi Aydoğan’ın talimatıyla, ekipteki diğer polis memuru Muhammet Yar tarafından cep telefonu ile kayda alındı.

Mahir Başarır
Mahir Başarır

KİMLİĞİNİ GÖSTERDİ

Olaydan 1 gün sonra soruşturma başlatıldı ve polisler açığa alındı. Ancak soruşturma devam ederken görüntüler CHP Mersin Milletvekili Mahir Başarır tarafından 1 ay sonra sosyal medyadan servis edildi. Olayı inceleyen polis müfettişleri, kimlik gösterilmesine, aracın milletvekili adına kayıtlı olmasına rağmen Yılmaz’ın ‘makulden daha uzun süre’ bekletildiği tespitinde bulundu.

CHP’Lİ BAŞARIR’LA GÖRÜŞMÜŞ

Polis şefi Muharrem Aydoğan’ın, ekipteki diğer polis memuru Muhammet Yar’a kayıt altına alması talimatı verdiği ve sonrasında bu görüntülerin yayılmasına neden olduğu vurgulandı. Ayrıca görüntüleri çektiren şef Muharrem Aydoğan’ın, olaya ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasından önce CHP’li Ali Mahir Başarır ile telefon görüşmesi yaptığı belirlendi. Ayrıca CHP’li Başarır’la görüşen polis şefi Aydoğan’ın babasının halen CHP Toroslar ilçe teşkilatının aktif üyesi olduğu öğrenildi.

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