AKOM'dan İstanbul için uyarı: Lodos etkili olacak

İstanbul’da yarın öğle saatlerinden itibaren etkisini artırması beklenen lodos fırtınasına karşı uyarı yapıldı. Ağaç ve direk devrilmesi, çatıların uçması ve baca gazı zehirlenmesi gibi risklere karşı tedbirli olunması istendi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezinden (AKOM) yapılan açıklamaya göre, İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin büyük bölümünde etkili olan soğuk ve kar yağışlı hava, yerini ılık bir havaya bırakacak.
Kuvvetli fırtına şeklinde etkili olacak
Pazar günü saat 22.00'ye kadar sürmesi öngörülen lodos fırtınası nedeniyle ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, baca gazı zehirlenmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.