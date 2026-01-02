Yeni Şafak
AKOM'dan İstanbul için uyarı: Lodos etkili olacak

16:452/01/2026, Cuma
Lodos (Arşiv)
İstanbul’da yarın öğle saatlerinden itibaren etkisini artırması beklenen lodos fırtınasına karşı uyarı yapıldı. Ağaç ve direk devrilmesi, çatıların uçması ve baca gazı zehirlenmesi gibi risklere karşı tedbirli olunması istendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezinden (AKOM) yapılan açıklamaya göre, İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin büyük bölümünde etkili olan soğuk ve kar yağışlı hava, yerini ılık bir havaya bırakacak.

Lodos yönlü rüzgarların etkisiyle sıcaklıkların hafta sonu 13 ila 16 derece civarına yükselmesi bekleniyor.

Kuvvetli fırtına şeklinde etkili olacak

Yarın öğle saatlerinden itibaren rüzgarın aralıklarla fırtına, kısa süreli hamlelerle saatte 50 ila 80 kilometre hızla kuvvetli fırtına şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor.

Pazar günü saat 22.00'ye kadar sürmesi öngörülen lodos fırtınası nedeniyle ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, baca gazı zehirlenmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.




