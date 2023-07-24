Akşener'in 'Erdoğan Ayasofya'yı açamaz' dediği görüntüler gündem oldu

"Bundan üç sene önce 2020 yılı yine 24 Temmuz'da 86 yıllık hasret son bulmuştu. Sayın Cumhurbaşkanımızın kararıyla Ayasofya yeniden ibadete açılmıştı. İşte üç yıl geçti, üç yılda yapılan araştırmalara göre, Ayasofya'yı 21 milyon insan ziyaret etti"