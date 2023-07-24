Akşener'in 'Erdoğan Ayasofya'yı açamaz' dediği görüntüler gündem oldu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 'Erdoğan Ayasofya'yı açamaz' dediği görüntüler, caminin açılışının üçüncü yılında bir kez daha gündem oldu.
'Fethin sembolü' Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin zincirleri üç yıl önce yeniden kırılarak ibadete açıldı. 86 yıllık özlem, 24 Temmuz 2020 cuma günü son buldu. Ayasofya, o günden bu yana yaklaşık 21 milyon ziyaretçiyi ağırladı.
Müslümanlar, açılışın üçüncü yıl dönümünde sabah namazını eda etti. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kıldırdığı sabah namazında, İstanbul Valisi Davut Gül'ün yanı sıra, çeşitli milletlerden Müslümanlar saf tuttu.