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Alacak-verecek tartışması kanlı bitti: 10 bin TL borç aldığı arkadaşını bıçakladı

Bursa'da alacak-verecek tartışması kanlı bitti. Süleyman Ç. (58), 10 bin TL borç verdiği arkadaşı Murat K. (50) tarafından sol bacağından bıçaklandı. 

08:04 - 4/09/2024 Çarşamba
Güncelleme: 08:07 - 4/09/2024 Çarşamba
DHA
Jandarma, olay yerinden kaçan Murat K.'yı yakalamak için çalışma başlattı.
Jandarma, olay yerinden kaçan Murat K.'yı yakalamak için çalışma başlattı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Süleyman Ç. (58), 10 bin TL borç verdiği arkadaşı Murat K. (50) tarafından sol bacağından bıçaklandı. 


Olay, saat 22.30 sıralarında İnegöl ilçesi Yeniceköy Mahallesi'nde meydana geldi. Murat K. ile arkadaşı Süleyman Ç. arasında iddiaya göre, borç- alacak nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Murat K., 10 bin TL borç aldığı Süleyman Ç.'yi defalarca sol bacağından bıçakladı. Süleyman Ç. kanlar içerisinde yığılırken, Murat K. ise olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Süleyman Ç., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı.


Jandarma, olay yerinden kaçan Murat K.'yı yakalamak için çalışma başlattı.



#Bursa
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