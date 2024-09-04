Alacak-verecek tartışması kanlı bitti: 10 bin TL borç aldığı arkadaşını bıçakladı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Süleyman Ç. (58), 10 bin TL borç verdiği arkadaşı Murat K. (50) tarafından sol bacağından bıçaklandı.

Olay, saat 22.30 sıralarında İnegöl ilçesi Yeniceköy Mahallesi'nde meydana geldi. Murat K. ile arkadaşı Süleyman Ç. arasında iddiaya göre, borç- alacak nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Murat K., 10 bin TL borç aldığı Süleyman Ç.'yi defalarca sol bacağından bıçakladı. Süleyman Ç. kanlar içerisinde yığılırken, Murat K. ise olay yerinden kaçtı.