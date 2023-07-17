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Alevler evlere dayandı

Hatay Belen'de dün öğleden sonra başlayan orman yangını kısa sürede yerleşim yerlerine dayandı. Gün boyu kontrol altına alınamayan yangına 30 hava aracı ve 59 arazözle müdahale edildi. Bazı evler küle dönerken, Müftüler, Soğukoluk ve Benlidere mahalleleri boşaltıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı bölgeye gitti.

04:00 . 17/07/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Hatay'da yangın.

Hatay'da yangın.

Türkiye’nin Batı ve güney bölgelerinde görülen aşırı sıcaklarla birlikte orman yangınları da arttı. Can korkutucu haber Hatay’dan geldi. Belen ilçesinde Soğukoluk Mahallesi ormanlık alanda dün öğleden sonra yangın çıktı.

3 MAHALLE TAHLİYE EDİLDİ

Kuru ve rüzgarlı havanın da etkisiyle kısa sürede yayılan alevler yerleşim bölgelerini de sıçradı. Bir kaç ev ve hayvan barınağı alevlere teslim olurken yangın bölgesi yakınındaki Müftüler, Soğukoluk ve Benlidere mahallelerindeki vatandaşlar tahliye edildi.

30 HAVA ARACI GÖREV YAPIYOR

Yaklaşık 250 hektarlık alanda etkili olan yangını söndürmek havadan ve karadan yürütülen çalışmalar gün boyu devam etti. Çalışmalara 21 helikopter, 9 uçak, 59 arazöz ve yüzlerce personel katıldı.

İKİ BAKAN BÖLGEDE

Askeri helikopterler de söndürme çalışmalarına destek verdi. iHA’lar da Ankara’da kurulan merkeze saniye saniye görüntü aktardı. Hatay Valisi Mustafa Masatlı, yangının yerleşim yerlerine sıçraması dolayısıyla can kaybı olmadığını, maddi zararlar oluştuğunu söyledi. Gelişmeleri yakından takip eden İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da akşam saatlerinde Belen’e gitti. Gazetemizin baskıya girdiği gece saatlerinde yangın etkisini artırarak devam ediyordu.

ÇANAKKALE 16 saatte söndü

Çanakkale’nin Gökçeada ilçesinde önceki gün 16.10’da çıkan orman yangını, 16 saat sonra kontrol altına alındı. Yangında, 15 hektar orman, 35 hektar mera ve 60 hektar bozuk arazi olmak üzere toplam 110 hektar alan zarar gördü. Bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.

ANTALYA 2 hektar alan yandı

Antalya’nın Manavgat ilçesi de alevlere teslim oldu. Kısalar Mahallesi’nde ormanlık alanda duman görülmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. 2 uçak, 1 helikopter ve kara araçları ile müdahale sonrasında kontrol altına alınan yangında 2 hektarlık alan zarar gördü.





#Yangın
#İHA
#Ali Yerlikaya
#Mustafa Masatlı
#İbrahim Yumaklı
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