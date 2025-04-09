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Ambulansa yol vermeyen sürücüye gözaltı kararı

Ambulansa yol vermeyen sürücüye gözaltı kararı

11:339/04/2025, Çarşamba
AA
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İstanbul Eyüpsultan
İstanbul Eyüpsultan

İstanbul Eyüpsultan'da ambulansa yol vermeyen otomobil sürücü gözaltına alındı. Ayrıca sürücüye 3 bin 160 lira ceza uygulandı

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sanal Trafik Devriyesi ekipleri, Eyüpsultan'da TEM Otoyolu'nda bir otomobil sürücüsünün ambulansa yol vermeyerek ilerlediğine ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.

Aracının plaka bilgilerinden kimliği tespit edilen sürücü B.İ. gözaltına alındı.

Polis merkezine götürülen B.İ'ye, Karayolları Trafik Kanunu'nun "sürekli sol şerit ihlali" ve "geçiş üstünlüğü bulunan araçlara yol vermemek" maddelerinden 3 bin 160 lira cezai işlem uygulandı.



#ceza
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