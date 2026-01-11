Antalya iki otomobil çarpıştı: 3 kişi yaralandı

Kaza, Orta Mahalle Otagar kavşağında meydana geldi. H.I.’nin kullandığı 07 CBF 516 plakalı otomobil ile H.U.’nun kullandığı 07 BSB 944 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kaza sonrası ihbar üzerine 112 itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralan sürücü H.U. ile yolcu E.G. ve diğer araçta yolcu olarak bulunan M.İ. yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi.