Antalya iki otomobil çarpıştı: 3 kişi yaralandı

Antalya iki otomobil çarpıştı: 3 kişi yaralandı

18:1111/01/2026, Pazar
G: 12/01/2026, Pazartesi
IHA
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Antalya’nın Serik ilçesinde iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Antalya’nın Serik ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Kaza, Orta Mahalle Otagar kavşağında meydana geldi. H.I.’nin kullandığı 07 CBF 516 plakalı otomobil ile H.U.’nun kullandığı 07 BSB 944 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kaza sonrası ihbar üzerine 112 itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralan sürücü H.U. ile yolcu E.G. ve diğer araçta yolcu olarak bulunan M.İ. yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi.

Kaza anı güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedilirken, görüntülerde iki aracın çarpışma anı yer aldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


#Antalya
#otomobil
#kaza
