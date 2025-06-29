Antalya'da yolcu otobüsü kayalıklara çarptı: Sekiz kişi yaralandı

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan yolcular ve otobüs firmasının personeli ekiplerin çalışmasıyla otobüsten çıkarıldı.

İlk belirlemelere göre kazada yaralanan, 5'i yolcu olmak üzere 8 kişi Kaş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.