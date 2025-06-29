Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Antalya'da yolcu otobüsü kayalıklara çarptı: Sekiz kişi yaralandı

Antalya'da yolcu otobüsü kayalıklara çarptı: Sekiz kişi yaralandı

19:5429/06/2025, Pazar
AA
Sonraki haber
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Antalya'nın Kaş ilçesinde yolcu otobüsünün kayalıklara çarpması sonucu 8 kişi yaralandı. Kaş-Kalkan D-400 kara yolunda kontrolden çıkan otobüste bulunan 5 yolcu ve 3 personel hastaneye kaldırıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesiyle Kaş Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Antalya'nın Kaş ilçesinde kontrolden çıkan yolcu otobüsünün yol kenarındaki kayalıklara çarpması sonucu 8 kişi yaralandı.

Varan Turizm firmasına ait Hasan Şahin'in kullandığı 06 VT 385 plakalı otobüs, Kaş-Kalkan D-400 kara yolunda kontrolden çıkarak yol kenarındaki kayalıklara çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan yolcular ve otobüs firmasının personeli ekiplerin çalışmasıyla otobüsten çıkarıldı.

İlk belirlemelere göre kazada yaralanan, 5'i yolcu olmak üzere 8 kişi Kaş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


#Antalya
#Kaş
#yolcu otobüsü
#kaza
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kim Milyoner Olmak İster 29 Haziran 300 bin TL'lik sorusu: Türkan Şoray'ın beyaz perdede başrollerini en çok paylaştığı erkek oyuncu kimdir? Ediz Hun, İzzet Günay, Kadir İnanır, Cüneyt Arkın