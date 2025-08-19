Antalya'daki rüşvet soruşturmasında yeni gelişme: Muhittin Böcek'in kendisi ve gelininden sonra oğluna da gözaltı

Muhittin Böcek'in kendisi ve gelininden sonra oğluna da gözaltı
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü ‘rüşvet’ soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen Muhittin Böcek'in yurt dışındaki oğlu Gökhan Böcek, bugün Viyana'dan uçakla geldiği Antalya Havalimanı'nda gözaltına alındı.
Yolsuzluk kapsamında tutuklanan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek yurt dışı dönüşü havalimanında gözaltına alındı.
Soruşturma kapsamında Muhittin Böcek'in gelini de tutuklanmıştı.
Ayrıntılar geliyor...
