Arabadan inen yandı

6 Ocak'ta açılacak TBMM Genel Kurulu'nun ilk yasa teklifi belli oldu. Karayolları Trafik Kanunu’nda değişiklik öngören ve trafik cezalarında misliyle artışa gidilmesini sağlayacak 36 maddelik kanun teklifi yeniden gündeme alınacak. Yeni düzenlemeyle Türkiye, Avrupa standartlarında daha sıkı bir trafik disiplini dönemine girecek. İşte trafik güvenliğini arttırmak ve tekrarlayan ihlalleri önlemek amacıyla hazırlanan teklifin öngördüğü cezalardan bazıları:

* Trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip eden veya bu amaçla araçtan inen sürücülere 180 bin lira idari para cezası uygulanacak. Sürücü belgeleri 60 gün geri alınacak, araç da 30 gün süreyle trafikten men edilebilecek.

ÇARPIP KAÇANA 3 YIL HAPİS

* Ölümlü veya yaralanmalı trafik kazalarında, zaruret dışında olay yerinden ayrılan sürücülere 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilecek.

* Yerleşim yerlerinde makas atmanın cezası 90 bin lira olacak ve ehliyet 60 gün süreyle alınacak.

HIZ SINIRI KURALI SERTLEŞİYOR

* Okul ve hastane çevrelerindeki 30 km hız sınırı kuralı sertleştirilecek. Bu bölgede 76 km hız yapan sürücüler 30 gün, 86 km hız yapanlar 60 gün, 96 km hız yapanlar 90 gün ehliyetsiz kalacak.

* Yarış yapan motorlu araç sürücülerine 46 bin lira idari para cezası uygulanacak ve sürücü belgeleri 2 yıl süreyle geri alınacak.

* Çevreyi rahatsız edecek derecede gürültü çıkaran araçların sürücüsüne 16 bin lira idari para cezası uygulanacak.

* Seyir halinde cep telefonu kullanan sürücülere 5 bin lira idari para cezası kesilecek.

Kırmızıda geçenin, ters yöne girenin ehliyeti gidecek

* Kırmızı ışık ihlali yaparak trafik kazasına sebebiyet veren sürücülerin ehliyetleri 60 gün süreyle geri alınacak. Bu sürenin sonunda sürücü psikoteknik değerlendirmeden geçirilerek sürücü belgesi almasına mani hali olmadığı anlaşılırsa ehliyetini geri alabilecek.

* Ters yönde araç kullananlara yönelik cezalar ihlalin yerine göre değişiyor. Tek yönlü yolda 10 bin lira, bölünmüş yolda 20 bin lira, otoyolda 90 bin lira ve 60 gün ehliyet iptali öngörülüyor.











