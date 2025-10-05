Atıl arazi gelir kapısına dönüştü: 5 milyon tıbbi bitkinin hasadı başladı

Kocaeli’de yaklaşık 5 yıl önce başlatılan Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Projesi (TABİP) kapsamında, 1.140 dekarlık alana dikilen 5 milyon fidenin hasadına başlandı.





Çiftçilerin gelir düzeyini artırmak ve atıl tarım arazilerini ekonomiye kazandırmak amacıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen proje kapsamında ekilen biberiye, tıbbi nane, oğul otu ve kekik gibi katma değeri yüksek bitkiler, istenilen olgunluğa ulaştı.

Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı ve Sekapark A.Ş. tarafından yürütülen projede hasat, insan gücünün yanı sıra yerli üretim tıbbi ve aromatik bitki hasat makinesiyle de yapılıyor. Hasat edilen ürünler, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan Türkiye’nin en büyük Tıbbi Aromatik Bitkiler Distilasyon Merkezi’nde işlenerek uçucu yağlara dönüştürülüyor. Ayrıca, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) iş birliğiyle kurulan Sekapark A.Ş. Süper Kritik Akışkan Ekstraksiyon Tesisi’nde de yüksek teknolojiyle bitkisel ekstraktlar elde ediliyor. Elde edilen ham maddeler, ilaç, takviye edici gıda ve kozmetik sektörlerinde değerlendiriliyor.

Projenin kadın istihdamına katkı sağlaması hedefleniyor

Proje kapsamında, üretimin tamamı organik tarım yönetmeliğine uygun şekilde gerçekleştiriliyor ve gerekli organik sertifikasyon süreçleri tamamlanmış durumda. Çiftçilere sertifikalandırma, eğitim ve teknik danışmanlık hizmetleri verilirken, fidelerin dikildiği araziler için 5 yıllık bitkisel ürün sigorta poliçelerinin de Sekapark A.Ş. tarafından karşılandığı bildirildi. Projenin, kırsal kalkınmayı destekleyerek kentten kırsala dönüşü teşvik etmesi ve kadın istihdamına katkı sağlaması hedefleniyor.







