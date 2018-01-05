Bacakları onları bekliyor

İsrail tarafından gözaltına alınan ve daha sonra Türkiye’nin çabaları ile İsrail’in elinden kurtarılarak Türkiye’ye getirilen down sendromlu Filistinli Muhammed et-Tavil’den sonra şimdi de engelli kardeşler için devreye girildi.

Sağlık Bakanlığı ile TİKA, doğuştan vücudunun belden aşağısı olmayan ve İsrail ambargosu altındaki Gazze’de tıbbi yoksunluklar nedeniyle tedavi imkanı bulamayan Filistinli Şerif kardeşler için devreye girdi. Bürokratik işlemlerden sonra Türkiye’ye getirilmesi planlanan kardeşlere gerekli tetkiklerden sonra protez bacak takılacak. Kudüs protestolarında İsrail tarafından gözaltına alınan ve daha sonra Türkiye’nin çabaları ile İsrail’in elinden kurtarılarak Türkiye’ye getirilen down sendromlu Filistinli Muhammed et-Tavil’den sonra şimdi de engelli kardeşler için devreye girildi. Anadolu Ajansının yılın fotoğrafları oylamasında Gazze’de yaşayan ve İsrail’in ambargosu nedeniyle tedavi olamayan Filistinli engelli kardeşlerin fotoğrafından çok etkilenen Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, çocukların Türkiye’de tedavisinin gerçekleşmesi için çalışma başlattı.

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YETKİLİLERLE GÖRÜŞME YAPILIYOR

Gazze’nin güneyindeki Refah kentinde yaşayan Şerif ailesinin çocukları 10 yaşındaki Secud, 9 yaşındaki Muhammed ve 2 yaşındaki Enes’in doğuştan vücudunun belden aşağı kısmı bulunmuyor. İsrail’in bölgede uyguladığı ambargonun altındaki Gazze’deki tek protez merkezinde tedavi için gerekli olan teçhizatın bulunmadığı, ayrıca abluka nedeniyle gerekli malzemelerin getirilemediği ifade ediliyor. Kardeşlerin durumunu öğrenir öğrenmez Sağlık Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Genel Müdürü Dr. Selami Kılıç’ı arayan Bakan Demircan, bu çocuklara ulaşılması için talimat verdi. Geçtiğimiz günlerde Filistin’e giden Kılıç, TİKA ile bölgeye ulaşarak hem İsrail hem de Filistin yetkilileri ile görüşerek çocuklar için çalışmaları başlattı. Bürokratik işlemlerden sonra engelli kardeşler aileleriyle birlikte Türkiye’ye getirilecek. Hastanede tedavi sürecine başlanacak olan çocuklar için gerekli tetkikler yapıldıktan sonra protez bacaklar takılması planlanacak. Çocukların yanı sıra ailesi de sağlık kontrolünden geçirilecek ve gerekirse psikolojik destek de sağlanacak.

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DSÖ’den Türkiye’ye övgü

Dünya Sağlık Örgütü Türkiye Temsilcisi Pavel Ursu, Türkiye’nin bağımlılıkla mücadele konusundaki çalışmalarının tüm dünyaya ilham kaynağı olduğunu belirtti. Ursu, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bizzat katkı sunduğu bu önemli çalışmaları yakinen takip ediyoruz” dedi. Türkiye’nin bağımlılıkla mücadelesinden de övgüyle söz eden Pavel Ursu, “Tüm dünyada önemli bir sorun olarak görülen teknoloji bağımlılığı konusunda Türkiye’nin çalışmaları bize ilham kaynağı oluyor ve bu çalışmaları yakinen takip ediyoruz” şeklinde konuştu.