Bahçelievler'de çeşitli suçlardan aranan 5 şüpheli saklandıkları evde yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 19 Mayıs'ta Zafer Mahallesi'nde, çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan 5 şüphelinin bir evde saklandığı bilgisine ulaştı.

Polisin düzenlediği operasyon sırasında kaçmak için çatı katına çıkan E.A. (17), F.P. (24), Ş.A. (23), M.A. (20), H.E.A. (17) yakalandı.

Şüphelilerin saklandığı dairede yapılan aramada, 1 ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 1 şarjör ile fişekler, bir miktar uyuşturucu, 7 cep telefonu, 7 bin 655 lira ve 3 bin 100 avro ele geçirildi.

Zanlıların çatı katına kaçmasından şüphelenen polis ekipleri, binanın farklı kısımlarında da arama yaptı. Aramada, başka bir dairenin bacasından içeri atılmış AK-47 uzun namlulu silah, bacanın alt kısmında da bir şarjör ve balistik yelek bulundu.

Şüphelilerden Ş.A'nın "yaralama", "yağma", "hırsızlık", "uyuşturucu madde ticareti yapmak" ve benzeri suçlardan çok sayıda kaydı, "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma ve bulundurma" suçundan da 1 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi.

Ş.A. ile E.A, F.P'nin, 20 Nisan'da Şirinevler Mahallesi'nde bir kurşunlama olayına karıştıkları tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.







