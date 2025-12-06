Bahiste düğmeye basıldı: Kulüp başkanı, hakem, yorumcu ve futbolculara gözaltı

TFF’nin bahis oynayan hakemler listesinde adı geçen ve bu nedenle idari soruşturma geçiren Zorbay Küçük, daha önce kendi adına bilgisi dışında hesap açıldığını savunmuş ve PFDK’dan ceza almamıştı. Ancak dün düzenlenen operasyonda Küçük de gözaltına alındı. Küçük hakkında hazırlanan MASAK raporunda, Küçük’ün banka hesaplarında dikkat çekici para hareketleri tespit edildi. Küçük'ün hesaplarından yasadışı bahis sitelerine para gönderildiği, kısa süre sonra gönderilen tutarın 8–10 katı kadar paranın Küçük'ün banka hesabına geri geldiği ve bu tür işlemlerin birçok kez tekrarlandığı belirlendi.