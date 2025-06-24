Bakan Bayraktar: Kesintisiz enerjiye erişim için gerekli çalışmaları hayata geçireceğiz

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın doğrudan takibi ve talimatları doğrultusunda ilgili kurumlarımızla tam koordinasyon içinde konuyla yakından ilgileniyoruz. Tüm vatandaşlarımızın kaliteli ve kesintisiz enerjiye erişimini güvence altına almak amacıyla gerekli tüm çalışmaları en kısa sürede hayata geçireceğiz."