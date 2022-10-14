Bakan Çavuşoğlu: Avrupa'nın enerji krizinin hafifletilmesinden yanayız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başlıkları;

Türk Akım 1 kendi ihtiyacımız için, Türk Akım 2 ise Avrupa ülkeleri içindi. Avrupa'daki enerji krizinin hafifletilmesinden yanayız. Onların zayıflaması bizim lehimize değil aleyhimizedir.

Çözüm için katkı da sağlamak isteriz. Sonuç itibarıyla Cumhurbaşkanımızın basın mensuplarına söylediği gibi, bunun iyi incelenmesi ve çalışılması gerekiyor. Biz şu an bile gaz fiyatlarının belirlenmesi için bir hüvviyet kazandık.

Londra ve Almanya'da gaz fiyatlarının belirlendiği merkezler, marketler var. Arz-Talep meselesi. Ne kadar Avrupa ülkesi böyle bir projeden gaz almaya hazır. Beraberce çalışmak lazım. Sonra aşama aşama bilgiler verilir.

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