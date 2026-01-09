Bakan Güler 'Memnuniyetle karşılıyoruz' diyerek anlattı: Suriye'nin güvenliği kendi güvenliğimiz

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Suriye'nin güvenliğini kendi güvenliğimiz olarak gördüğümüzü, ‘tek devlet tek ordu’ ilkesi doğrultusunda, Suriye'nin birliği ve toprak bütünlüğü temelinde terör örgütleriyle mücadelesine destek verdiğimizi bir kez daha ifade etmek istiyorum" dedi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile birlikte, Endonezya Dışişleri Bakanı Sugiono ve Savunma Bakanı Sjafrie Sjamsoeddin'in katılımıyla gerçekleşen Türkiye-Endonezya Dışişleri ve Savunma Bakanları Ortak Toplantısı'nın ardından basın toplantısı düzenledi. Dünyanın farklı bölgelerindeki güncel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunduklarını aktaran Bakan Güler, "Savunma ve savunma sanayi alanında mevcut iş birliğimizin somut projeler ve uzun vadeli ortaklıklar yoluyla daha da ileri taşınması konusunda mutabık kaldık. Türkiye ve Endonezya arasında gün geçtikçe derinleşen ve zenginleşen iş birliği, savunma, askeri ve güvenlik konuları dahil olmak üzere geniş bir yelpazede iki ülkenin de ortak yarar ve beklentilerine hizmet edecek bir nitelik taşımaktadır. Ayrıca söz konusu yakın iş birliği aynı zamanda bölgesel ve küresel barış ve istikrara da katkı sağlayacaktır" diye konuştu.





'Tarafımızca memnuniyetle karşılanmıştır'

Suriye'de yaşanan son gelişmelerin yakından takip edildiğini vurgulayan Güler, şunları söyledi:

"Ülkedeki bütün etnik gruplara eşitlik ilkesiyle davranan Suriye hükümeti, kamu düzeni ve vatandaşlarının can güvenliğini sağlamak amacıyla Halep'te teröristlerce yürütülen terör faaliyetlerine karşılık, terörle mücadele operasyonu başlatmıştır. Tüm terör gruplarını hedef alan bu operasyon, tarafımızca da memnuniyetle karşılanmıştır. Suriye'nin güvenliğini kendi güvenliğimiz olarak gördüğümüzü, 'tek devlet tek ordu' ilkesi doğrultusunda, Suriye'nin birliği ve toprak bütünlüğü temelinde terör örgütleriyle mücadelesine destek verdiğimizi bir kez daha ifade etmek istiyorum."





'SDG'nin yükümlülükleri yerine getirmesini bekliyoruz'

Endonezya ile ikili ticaret hacmini 10 milyar dolar seviyesine çıkarmakta kararlı olduklarını belirten Dışişleri Bakanı Fidan, şöyle konuştu:

"Bu çerçevede, müteahhitlik, enerji, sağlık ve helal gıda alanlarında stratejik iş birliğimizi derinleştirmeyi hedefliyoruz. Önemli başlıklardan birini de çok taraflı platformlardaki iş birliğimiz oluşturdu. Türkiye olarak Asya Pasifik'e yönelik bütüncül misyonumuzun çerçevesini, 'Yeniden Asya' girişimimizle çiziyoruz. Görüşmelerimizde, ilişkilerimizi diyalog ortaklığı seviyesine yükseltme yönündeki irademizi bir kez daha teyit ettik. Yaptığımız görüşmelerde ikili ilişkilerimize ilaveten, bölgesel gelişmeleri de ele aldık. Kendilerini bölgemizde olan bazı gelişmelerde bilgilendirdik. Bunların başında tabii ki Filistin konusu gelmekte, Gazze meselesi gelmekte. Gazze konusunda, Endonezya'yla beraber, biliyorsunuz İslam İşbirliği Teşkilatı Arap Ligi tarafından oluşturulan temas grubundaki 8 üye ülkeden biriyiz. Geçtiğimiz 2 yıl boyunca Endonezya'yla bu konuda muazzam bir işbirliği yaptık. Bugüne kadar aldığımız bütün sonuçlarda Endonezya'nın da katkısı var. Bu örnekten hareketle şunun altını bir kez daha çizdik; İslam ülkeleri, kendi bölgelerine ait sorunlarıyla ilgili konuları ele almada gerekli inisiyatifi, cesareti, çabayı, samimiyeti gösterilerse gerçekten mesafe kaydedebiliyorlar. Bunun örneğini gördük, başka yerlerde de tekrar etmemiz gerekiyor."

Yemen'de, Somali'de, Sudan'da ve Suriye'de cereyan eden olaylarla da ilgili görüş alışverişinde bulunduklarını belirten Bakan Fidan, "Suriye'deki gelişmeleri çok yakında takip etmekteyiz. Suriye'de kamu düzeninin sağlanması, halkın refahı ve huzuru açısından fevkalade önemli. Terörle mücadelenin en iyi şekilde devam etmesi gerekiyor. SDG'nin de 10 Mart Mutabakatı'na uyup bir an önce üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmesini bekliyoruz. Yaptığımız görüşmelerde özellikle Asya Pasifik'teki gelişmelerle ilgili kıymetli meslektaşlarımız gerçekten çok değerli bilgiler verdiler. Türkiye'nin Asya Pasifik'te yürütmekte olduğu politikayı, daha iyi ayarlamakta ve yönlendirmede bu bilgilere, bu koordinasyona her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Bölgede Endonezya gibi güçlü bir ortağımızın olması bizi memnun ediyor" ifadelerini kullandı.





'Ortak fon konusunda fikir birliğine vardık'

Endonezya Dışişleri Bakanı Sugiono ise, "Çok önemli bir ekonomik potansiyeli, bu vesileyle harekete geçirmiş olacağız ve her iki ülkenin de çıkarına olacak. Yine aynı şekilde yenilenebilir enerji sektöründe iş birliğinin önemli olduğunu düşünüyoruz. Endonezya'nın Danantara ve Türkiye Refah Fonu arasında, stratejik sektörlerde ortak biçimde batarya ekosistemlerinin geliştirilmesi konusunda, yine petrokimyasal sektöre ortak yatırım yapılması ve enerji ve madencilik projelerinde iş birliği konusunda ve Türkiye-Endonezya arasındaki stratejik projeler için ortak bir fon oluşturulması konusunda fikir birliğine vardık. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve heyet üyelerini bu yıl gerçekleşecek olan zirvede, Cakarta'da görmek istediğimizi ifade etmek istiyorum ve Sayın Bakan Fidan'ı da orada görmeyi büyük bir istekle bekliyorum" diye konuştu.

Endonezya Savunma Bakanı Sjamsoeddin ise savaş uçağı teknolojilerinde Türkiye ile iş birliği yapacaklarını vurgulayarak şöyle devam etti:

"Karşılıklı olarak her iki ülkede yürüteceğimiz projelerle bir temel tesis ederek savunma alanındaki iş birliğimizi, bir savunma iş birliği anlaşmasıyla Türkiye ve Endonezya arasında taçlandırmış olacağız. İkinci husus, eğitim alanında yürüttüğümüz iş birliği. Bu iş birliğimiz çerçevesinde profesyonelliğin geliştirilmesini, kapasite geliştirme çalışmalarını ve askeri kabiliyetlerimizin arttırılmasını öngörüyoruz. Kısa süre içinde bir çalışma grubu tesis ederek bu çalışma grubunun Türkiye'de veya Endonezya'da çalışmalarını başlatmasını öngörüyoruz. Programımızı hayata geçirmelerini bekliyoruz. Üçüncüsü, savunma sektöründe yürütülecek olan iş birliğimiz. Bu kapsamda ileri teknoloji iş birlikleri gerçekleşecek ve savaş uçağı teknolojileri de bu kapsama dahil edilecek. En kısa sürede bu alandaki iş birliğimizi başlatmayı arzu ediyoruz. Böylelikle savunma kabiliyetimiz, Türkiye'yle yürüteceğimiz savunma iş birliği çerçevesinde arttırılıp geliştirilebilecektir."



