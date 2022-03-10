Bakan Karaismailoğlu İstabulluları kar konusunda saat vererek uyardı: Hafta sonu sıkıntılı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu. Kar yağışını değerlendiren bakan İstanbulluları hafta sonu için uyardı.
"SEFERLERDE İPTAL VE GECİKME OLMADI"
Bakan Karaismailoğlu, İstanbul'da ağır vasıtaların kontrollü geçiş uygulamasını kaldırdıklarını, bu araçlar için herhangi bir kısıtlama olmadığını bildirdi. İstanbul Havalimanı'nda sefer iptalleri olmadığı gibi gecikmeler de olmadığını belirten Karaismailoğlu, bugün planlanan 752 uçuştan 500'ünün tamamlandığını, gün içerisinde 752'ye ulaşılacağını söyledi.
HAFTA SONU SIKINTILI
Bakanın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
- "Kar yağışı nedeniyle teyakkuz halindeyiz. Marmara Bölgesi'nde bütün ekiplerimizle karla mücadele çalışmalarımız olağanüstü devam ediyor. Vatandaşlara herhangi bir sıkıntı yaşatmamak için arazide çok özverili bir çalışma var. Cumartesi saat 18.00'den pazar sabah 06.00'ya kadar sıkıntılı durum gözüküyor. Onun için de tedbirlerimizi aldık."