Bakan Özer açıkladı: BİLSEM yaz okulu başvuruları ne zaman?

Milli Eğitim Bakanı Özer duyurdu: Yarından itibaren maske zorunluluğu kaldırıldı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Bartın Valiliğini ziyaret etti. Bakan Özer, burada yaptığı konuşmada, 'Yarından itibaren okul öncesinde, ilkokuldan ortaokula, ortaokuldan liseye kadar tüm okullarda artık kapalı mekanlarda maske kullanımını hem öğrencilerimize hem de öğretmenlerimiz için kaldırmış bulunuyoruz' dedi.