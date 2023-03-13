Bakan Soylu: Depremde can kaybı 48 bin 448'e yükseldi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Malatya Afet Koordinasyon Merkezi’nde açıklamalarda bulunuyor.
Bakan Soylu, "Deprem nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşların sayısı 48 bin 448'e yükseldi" dedi. Soylu, vefat edenlerin 6 bin 660'ının yabancı uyruklu olduğunu duyurdu.
Planlanan konteyner sayımız 115.585. Yani 115.585 aile konteynerlerde barındırılabilecek.
Şu ana kadar kurulumu biten konteyner alan sayısı 239'da 23. Kurulumu biten konteyner sayısı ise 21 bin. Konteynerde barınmaya başlayan kişi sayısı ise 85 bin
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