Bakanlık müjdeyi duyurdu: İki gün boyunca Türkiye genelinde biletler 80 TL olacak

Pınar Görgü
Pınar Görgü
13:4123/09/2025, Salı
G: 23/09/2025, Salı
Sinema Festivali başlıyor: Biletler 80 TL.
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle 27-28 Eylül’de düzenlenecek Sinema Festivali’nde, Türkiye genelinde 80 şehirde yaklaşık bin 500 salonda tüm film biletleri 80 TL olacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 27-28 Eylül’de gerçekleşecek Sinema Festivali kapsamında, 80 şehirde ve yaklaşık
bin 500
sinema salonunda tüm filmlerin izleyicilerle buluşacağını açıkladı. Sinema biletleri 80 TL olarak satışa sunulacak.

Sinema bileti kampanyası hangi tarihlerde geçerli?

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven, 27-28 Eylül'deki Sinema Festivali kapsamında 80 şehir ve yaklaşık
bin 500 s
alonda tüm filmlerin 80 liraya izleneceğini duyurdu.
Birol Güven, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,
"Sinema festivali başlıyor. 27-28 Eylül 2025 tarihlerinde, iki gün boyunca 80 şehir 250 lokasyon ve yaklaşık 1500 salonda tüm filmler sadece 80 TL. Filmler en güzel beyaz perdede izlenir"
dedi.

Sinema festivali hangi salonlarda geçerli?

Sinema Festivali kapsamında olan
bin 500
salon henüz belli olmadı. Katılımcı sinema salonu listesinin önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.




