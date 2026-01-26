Balıkesir'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 03.47'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 14,78 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
