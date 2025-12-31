Yeni Şafak
Banyoda sessiz tehlike: 21 yaşındaki genç zehirlendi

Banyoda sessiz tehlike: 21 yaşındaki genç zehirlendi

Malatya'da duş almak için banyoya giren 21 yaşındaki gencin uzun süre çıkmaması üzerine durumdan şüphelenen ailesi, banyoyu kontrol ettiğinde şahsı yerde hareketsiz halde buldu. Tüplü şofbenden sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen genç, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Malatya’da tüplü şofbenden sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen bir genç, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay, saat 19.00 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Gazi Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Turgut Sokak’ta ailesiyle birlikte yaşayan M.C.Ö. (21) duş almak için banyoya girdi. Gencin uzun süre banyodan çıkmaması üzerine durumdan şüphelenen aile bireyleri banyoyu kontrol ettiğinde şahsı yerde hareketsiz halde bulundu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edilirken, ilk müdahalesi olay yerinde yapılan M.C.Ö. hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan M.C.Ö.’nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.



