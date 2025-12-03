Barzani’den hadsizlik

Şırnak Cizre’de uzun namlulu silah taşıyan korumalarıyla sempozyuma katılan KDP lideri Mesut Barzani, kendisini eleştiren Devlet Bahçeli’ye küstahça ifadelerle cevap verdi. Bahçeli’yi ‘ırkçılıkla’ suçlayan Barzani’nin hadsizliğine ilk tepki AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten geldi: “Bahçeli'ye saygısızlık kabul edilemez"
Şırnak Cizre’de düzenlenen sempozyuma resmi bir sıfatı olmadığı halde uzun namlulu silah taşıyan üniformalı korumalarıyla katılarak tepki toplayan KDP lideri Mesut Barzani, dün de hadsizliğe devam etti. Barzani, silahlı şovu ‘rezalet’ ve ‘Türkiye Cumhuriyeti’nin itibarına taammüden saldırı’ olarak değer değerlendiren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye küstahça ifadelerle cevap verdi. Barzani’nin ofisinden yapılan açıklamada, ziyaretin Terörsüz Türkiye sürecini desteklemeyi amaçladığı iddia şu hadsiz ifadelere yer verildi: "Biz, Allah’ın Devlet Bahçeli’ye hidayet verdiğini, ırkçılık ve şovenizmden vazgeçtiğini sanıyorduk. Ancak görünen o ki; o hala eski Bozkurt, sadece şimdi koyun postuna bürünmüş."
Çelik: Bahçeli’ye saygısızlık kabul edilemez
- İçişleri Bakanlığı, Cizre’deki koruma görüntülerine ilişkin inceleme başlatarak 2 müfettiş görevlendirdi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise Mesut Barzani’nin Bahçeli’yi hedef alan sözlerine tepki gösterdi. Silahlı koruma görüntülerinin nahoş bir görüntü olduğunu belirten Çelik, "Türkiye onu koruyacak kudrete sahiptir. Bahçeli'ye saygısızlık kabul edilemez. Bu üslup terörsüz bölgeye sabotaj" ifadelerini kullandı.