Barzani’den hadsizlik

Şırnak Cizre’de düzenlenen sempozyuma resmi bir sıfatı olmadığı halde uzun namlulu silah taşıyan üniformalı korumalarıyla katılarak tepki toplayan KDP lideri Mesut Barzani, dün de hadsizliğe devam etti. Barzani, silahlı şovu ‘rezalet’ ve ‘Türkiye Cumhuriyeti’nin itibarına taammüden saldırı’ olarak değer değerlendiren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye küstahça ifadelerle cevap verdi. Barzani’nin ofisinden yapılan açıklamada, ziyaretin Terörsüz Türkiye sürecini desteklemeyi amaçladığı iddia şu hadsiz ifadelere yer verildi: "Biz, Allah’ın Devlet Bahçeli’ye hidayet verdiğini, ırkçılık ve şovenizmden vazgeçtiğini sanıyorduk. Ancak görünen o ki; o hala eski Bozkurt, sadece şimdi koyun postuna bürünmüş."