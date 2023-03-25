Başkan Çelik’ten geleceğe büyük hizmet

Şehzadeler Belediyesi’nin gençlere ve çocuklara kazandırdığı Fatih Gençlik Merkezi ile Fatih Gündüz Bakımevi ve Kreşi düzenlenen törenle açıldı. Açılışa Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Mehmet Emin Çipiloğlu, CHP İlçe Başkanı Hakan Gürtunca, CHP Manisa Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Yenal Yıldırım ve çok sayıda davetli katıldı.

AÇILIŞ ERTELENMİŞTİ

Saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende katılımcılara hitap eden Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik sözlerinin başında Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatlarını kaybedenleri andı. Normalde bu tesisin 1 ay önce açılacağını söyleyen Çelik, yaşanan depremler nedeniyle açılışın ertelendiğini ifade etti. Çelik, depremlerin hemen ardından Şehzadeler Belediyesi olarak deprem bölgesine yardımı koştuklarını, sıcak yemek servisinde bulunduklarını belirtti.

MALİYET 4 MİLYON LİRA

Çelik, Ramazan ayında da Adıyaman’da ve Kahramanmaraş’ta iftar ve sahur organizasyonu yapacaklarını kaydederek, “Gün güçleri birleştirme günüdür. Destek olan Şehzadeler halkına teşekkür ediyorum. 11 ayın Sultanı Ramazan ayına girdiğimiz bu dönemde bu tesisi açmaktan dolayı çok mutluyuz” ifadelerini kullandı.

Açılan tesis hakkında bilgi vererek sözlerini sürdüren Başkan Çelik “Binamızın toplam alanı 614 metrekare olup, 278 metrekare kreş ve 336 metrekare gençlik merkezi olarak iki kısma ayrılmıştır. Binanın komple elektrik tesisatı ve aydınlatmaları ile, TV hattı, kamera sistemi ve data sistemi hatları yenilenmiştir. İnşaat işleri, havalandırma, doğal gaz ve ısıtma işleri, elektrik ve aydınlatma işlerinin 2 milyon 77 bin TL tuttuğu binamızda tefrişat işleri ise 1 milyon 847 bin TL, toplamda ise 3 milyon 924 bin TL’ye mal olmuştur” şeklinde konuştu.

TESİS TOPLAM İKİ BÖLÜMDEN OLUŞUYOR

Tesisin tam donanımlı olması için çaba sarfettiklerini dile getiren ve bölümlere ait bilgiler de veren Başkan Ömer Faruk Çelik, “Kreş bölümünde; her biri 28 metrekare olan 3 sınıf, 23 metrekare 1 adet yemekhane, 18 metrekare mutfak, 30 metrekare uyku odası, 3 adet erkek lavabo, 2 adet bayan lavabo, 67 metrekare bekleme ve oyun salonu, 21 metrekare müdüriyet ve 27 metrekare hol bulunmaktadır. Gençlik merkezi bölümünde; 2 adet bayan ve erkek lavabo, 13 metrekare depo, 24 metrekare tarım atölyesi, 48 metrekare ses stüdyosu, 36 metrekare müzik atölyesi, 44 metrekare e-spor salonu, 24 metrekare kendin yap atölyesi (İHA ve drone yapım atölyesi) ve 18 metrekare mescit, ara hol ve giriş holü bulunmaktadır” diye konuştu.

PAZAR HARİÇ HER GÜN AÇIK

Fatih Gençlik Merkezi’nin pazar günleri hariç her gün 20:00’ye kadar açık olacağını kaydeden Başkan Çelik şöyle konuştu; “2 adet İHA takımımız mevcut. Onlar da burada çalışmalarını yürütecekler. Kendin yap atölyesinde; lise ve üniversite öğrencilerimiz 2 takım halinde çalışma yapacak. Dron yapımı için de bir takım çalışmalara başladı. Toplamda 50 öğrencimiz burada çalışma yapacak. Diğer öğrenci seçimleri eğiticiler tara-

fından yapılacak. E-Spor atölyesinde; 5 asil 1 yedekten oluşan iki takımız olacak. Şu an için 2 takım da çalışmalara başladı. Eğitmenlerin gözetiminde 100 gencimiz burada çalışmalar yapacak.” Müzik atölyesinde; gitar, piyano, kısa ve uzun bağlama, keman, ney ve darbuka derslerinin olacağına değinen Başkan Çelik, yılda 500 öğrencinin eğitim alabileceğini söyledi.







