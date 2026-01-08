Batı Trakya’da Türk okuluna ırkçı saldırı

Yunanistan’ın Batı Trakya bölgesindeki, Kozlukebir Belediyesi’ne bağlı Karacaoğlan Köyü’nde bulunan Türk Azınlık İlkokulu’na 4 Ocak Pazar günü saldırı düzenlendi. Dört yıl önce “öğrenci yetersizliği” gerekçesiyle kapatılan okuldaki tahribat, köy sakinlerinin durumu fark etmesiyle ortaya çıktı. Okulun kapıları kırıldı, dolaplar, kitaplar ve kalorifer petekleri kullanılamaz hale getirildi. Sınıfların içinde ateş yakıldı. Olayın yetkililere bildirilmesinin ardından okulda inceleme başlatıldı. Yaşanan saldırıya tepki gösteren Karacaoğlan Köyü eski Encümen Heyeti Başkanı İsmail Salih, “Bu olay münferit bir saldırı değil. Bölgede Türk azınlığın yıllardır maruz kaldığı sistematik baskıların bir parçası” diye konuştu. Batı Trakya’da Türk’e karşı çok büyük tepkilerin olduğunu ifade eden Salih, Yunanların ‘Türk yok, Türk hissedenler Türkiye’ye gitsin’ söylemleriyle sık sık karşılaştıklarını ifade etti. Karacaoğlan’daki saldırının ilk olmadığını hatırlatan Salih, “Yakın zamanda başka bir köyde kapalı bir Türk okulu tamamen yandı. Fail bulunmadı. Bu okullar önce sahipsiz bırakılıyor, sonra tahrip ediliyor ama hiçbir soruşturma sonuçlanmıyor” ifadelerini kullandı.