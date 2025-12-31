Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Yerel Gündem
Benim maaşımla tatile gitme!

Benim maaşımla tatile gitme!

Saliha Engin
04:0031/12/2025, Çarşamba
G: 31/12/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
Görkem Duman ve sevgilisi sanatçı Sevcan Orhan
Görkem Duman ve sevgilisi sanatçı Sevcan Orhan

İzmir’in Buca ilçesinde belediye çalışanlarının kasım ayı maaşlarının ödenmemesi nedeniyle başlattığı iş bırakma eylemi genişleyerek devam ediyor. Genel-İş Sendikası İzmir 6 No’lu Şube ile Buca Belediyesi arasında imzalanan taahhütnameye göre Kasım maaşlarının 26 Aralık’a kadar yatırılması gerekiyordu. Ancak bu tarihe rağmen ödeme yapılmadı. Maaş krizinin sürdüğü süreçte Belediye Başkanı Görkem Duman’ın sevgilisi sanatçı Sevcan Orhan'la yılbaşı tatili için Tayland’ın Phuket Adası’na gittiğinin ortaya çıkması tepkilere yol açtı.

HARAM ZIKKIM OLSUN

Yeni Şafak’a konuşan bir belediye çalışanı, kasım ve aralık ayı maaşlarının içerde olduğunu belirterek, "Biz bu haldeyken başkan tatildeymiş. Ben geçim sıkıntısı yaşarken, benim paramla gezildiğini görmek çok ağır. Haram zıkkım olsun” ifadelerini kullandı.



#chp
#yolsuzluk
#Buca Belediyesi
#izmir
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Matterhorn'un gölgesinde bir Alp rüyası: Zermatt