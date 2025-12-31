Benim maaşımla tatile gitme!

İzmir’in Buca ilçesinde belediye çalışanlarının kasım ayı maaşlarının ödenmemesi nedeniyle başlattığı iş bırakma eylemi genişleyerek devam ediyor. Genel-İş Sendikası İzmir 6 No’lu Şube ile Buca Belediyesi arasında imzalanan taahhütnameye göre Kasım maaşlarının 26 Aralık’a kadar yatırılması gerekiyordu. Ancak bu tarihe rağmen ödeme yapılmadı. Maaş krizinin sürdüğü süreçte Belediye Başkanı Görkem Duman’ın sevgilisi sanatçı Sevcan Orhan'la yılbaşı tatili için Tayland’ın Phuket Adası’na gittiğinin ortaya çıkması tepkilere yol açtı.