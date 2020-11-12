Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Sadık Albayrak Bütün bir aile olarak Erdoğanın yanında dağ gibi durmaya devam edeceğiz
POLİTİKA

Berat Albayrak'ın babasından açıklama: Sadık Albayrak iddiaları yalanladı

Sadık Albayrak: Bütün bir aile olarak Erdoğan’ın yanında dağ gibi durmaya devam edeceğiz

Sağlık sorunları nedeniyle geçtiğimiz hafta sonu istifa ederek görevinden ayrılan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın babası Yazar Sadık Albayrak, AK Parti'den istifa ettiğine dair yayınlanan yalan haberler üzerine yazılı bir açıklamada bulundu. Albayrak açıklamasında, "Bir dava partisi olan AK Parti’nin ve her daim ‘Nur-u Aynım’ dediğim muhterem Recep Tayyip Erdoğan’ın yanında, “ölümüne ölümüne” duygusuyla, bütün bir aile olarak dim dik durmaktan bir an dahi vazgeçmemiz mümkün değildir" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sadık Albayrak
Sadık Albayrak

Geçen hafta sonu görevinden ayrılan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın babası Yazar Sadık Albayrak, ailesine yönelik yapılan kara propagandalara cevap veren yazılı bir açıklama yaptı.

Sadık Albayrak şu açıklamalarda bulundu:

Son günlerde şahsım ve ailem hakkında yayılan yalan yanlış haberler üzerine açıklama yapmak boynumun borcu olmuştur.

"Ben onlardan razıyım"

  • 60 yıllık yazarlık ve gazetecilik hayatıma tarih ve arşivler şahittir. Çocuklarımı gayesi ulvi ve cihanşümul bir davanın neferi olarak yetiştirdim. Onlar da ülkelerine ve içinde yaşadıkları cemiyete hadim oldular. Bunun için üstlendikleri vazifeler ancak bir vasıtadır. Ben onlardan razıyım.

"İnsaftan yoksun bir vaziyet"

Son günlerde ailem ve çocuklarım hakkında en alçak iftira ve karalamalara tevessül edilmektedir. Bu vicdandan, izandan, insaftan yoksun bir vaziyettir.

Bizler dünyevi makam ve mevkilerle değil; duruşumuzla, fikirlerimizle ve memleketimize hizmetle var olma gayesi güden insanlarız.

"Nur-u Aynım dediğim Erdoğan'ın yanındayız"

  • Bir dava partisi olan AK Parti’nin ve her daim ‘Nur-u Aynım’ dediğim muhterem Recep Tayyip Erdoğan’ın yanında, “ölümüne ölümüne” duygusuyla, bütün bir aile olarak dim dik durmaktan bir an dahi vazgeçmemiz mümkün değildir.

Emperyal güçlerin ve yerli uzantılarının, başta FETÖ olmak üzere bütün millet düşmanlarının karşısında elimizde ‘Selahaddin’in kılıcı’ alnımız ak, başımız dik dağ gibi durmaya devam edeceğiz.

Masa başında sahte fitne haberleri üretenlerin hevesleri kursaklarında kalacaktır.

Abone Ol Google News
Milyonların beklediği kanun çıktı

Milyonların beklediği
kanun çıktı

​TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.
Gerçekten samimiyseniz...

Gerçekten samimiyseniz...

Dışişleri Bakanlığından Yunanistan'a Oruç Reis tepkisi.
Seçimler18 ay içinde

Seçimler
18 ay içinde

​Libya Diyalog Konferansı'nda anlaşmaya varıldı.
Yarından<br>itibaren yasak

Yarından
itibaren yasak

81 ile sigara ile ilgili genelge gönderildi.

Vodafone Park'ta <br>gol düellosu

Vodafone Park'ta
gol düellosu

​Altı golün atıldığı milli maçta kazanan çıkmadı.

Tablo giderek kötüleşiyor

Tablo giderek kötüleşiyor

​Türkiye'nin koronavirüsle son 24 saati açıklandı.

Türkiye ve Rusya<br>dünyayı şekillendiriyor

Türkiye ve Rusya
dünyayı şekillendiriyor

Avrupa basınında Karabağ zaferi.
Biz kapalı kapılar <br>ardında iş yapmayız

Biz kapalı kapılar
ardında iş yapmayız

​AK Parti'den İYİ Partili Özdağ'ın iddialarına sert tepki.

Kritik görevlere YPG sempatizanları atandı.
Çay demleyerek kutladık

Çay demleyerek kutladık

​Dünya onları konuşuyor: İşe bisikletle gidip gelen iki milyarder Türk

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İYİ Partili Özdağ'ın iddialarına sert tepki: Biz kapalı kapılar ardında iş yapmayız
Gündem

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İYİ Partili Özdağ'ın iddialarına sert tepki: Biz kapalı kapılar ardında iş yapmayız

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın TBMM'de düzenlediği basın toplantısındaki açıklamalarına cevap veren, AK Parti Sözcüsü Çelik, "Biz kapalı kapılar arkasında hiç kimseyle konu ne olursa olsun bir çalışma yapmayız. Yaptığımız ve yapacağımız her işi milletimizin gözü önünde yaparız." ifadelerini kullandı.
Avrupa basını Dağlık Karabağ'ı konuşuyor: Zafer Azerbaycan'ın, Türkiye ve Rusya da kazandı
Dünya

Avrupa basını Dağlık Karabağ'ı konuşuyor: Zafer Azerbaycan'ın, Türkiye ve Rusya da kazandı

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki anlaşmaya ilişkin Avrupa basınında öne çıkan haber ve analizlerde, Dağlık Karabağ'da Azerbaycan'ın zafer elde ettiği, Türkiye ve Rusya'nın da kazananlar arasında olduğu belirtildi. Fransız Le Monde gazetesinin haberinde "Azerbaycan zaferini doğruladı, Ermenistan Dağlık Karabağ'da askeri kontrolü kaybetti" ifadeleri kullanılırken, İsviçre'nin önde gelen gazetelerinden Le Temps ise, "Türkiye ve Rusya yarının dünyasını şekillendiriyor" değerlendirmesinde bulundu.
Sağlık Bakanı Koca önerdi DSÖ kabul etti: 2021 tüm dünyada 'Uluslararası Sağlık Çalışanları Yılı' ilan edildi
Hayat

Sağlık Bakanı Koca önerdi DSÖ kabul etti: 2021 tüm dünyada 'Uluslararası Sağlık Çalışanları Yılı' ilan edildi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın önerisini kabul ederek, 2021'i tüm dünyada "Uluslararası Sağlık Çalışanları Yılı" ilan etti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konuyla ilgili "Sağlık çalışanlarına adanmasını önerdiğimiz 2021 yılının amacına en uygun şekilde geçirilmesi için sorumluluk almaya hazırız" ifadelerini kullandı. Sağlık çalışanlarının insanlık önünde onurlandırılması gerektiğine işaret eden Koca, "İçinde olduğumuz pandemi döneminde onların daima yapageldikleri herkes için görünür hale gelmiştir. Bugünkü fotoğraf, bu mesleklerin özünün ifadesidir. Bunu kültürün hafızasına yerleştirmek için çaba göstermeliyiz" değerlendirmesinde bulundu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.