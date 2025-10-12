Boğaziçi Üniversiteliler Derneği 18'inci Olağan Genel Kurulu gerçekleşti

Genel Kurul’un açılışında konuşan BURA Yönetim Kurulu Başkanı Fehim Paluluoğlu, Boğaziçi Üniversitesi’nin son dört yılda önemli bir dönüşüm süreci geçirdiğini vurguladı.

BURA Yönetim Kurulu Başkanı Fehim Paluluoğlu

Paluluoğlu, bu dönemde BUVAKIF, BÜVAK, Boğaziçi Teknopark ve Boğaziçi Yayınevi gibi yapıların güçlenmesiyle üniversitenin üretken bir ekosisteme dönüştüğünü belirterek, “Boğaziçi Üniversitesi yönetimi hem bugünü hem de geleceği kapsayan bir vizyon ortaya koydu. Üniversitemiz artık sadece geçmiş birikimiyle değil, geleceğe yönelik hedefleriyle de örnek teşkil ediyor,” dedi.

Uluslararası teknolojik rekabetin en kritik unsurunun nitelikli insan kaynağı olduğunu vurgulayan

Paluluoğlu, “Türkiye’nin en nitelikli öğrencilerinden oluşan Boğaziçi ekosistemine yatırım yapmak her bir mezunumuz için temel bir sorumluluktur. Mezunlar olarak birikimimizi bu bereketli ekosistemin güçlenmesi için kullanmalı, okula gelen her bir öğrencinin başarısından kendimizi sorumlu hissetmeliyiz. Destek olacağımız her bir yetenek, katkı sağlayacağımız her bir proje, yarının güçlü Türkiye’sine giden yolda kıymetli bir basamak olacaktır” ifadelerini kullandı.

Boğaziçi mezunlarının bir çok kurum ve şirkete üstlendiği kritik rollere ve üretici değerlere dikkat

çeken Paluluoğlu mezunları bu birikimleriyle Boğaziçi ekosistemine katkı vermeye davet etti.





Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır

Bakan Kacır: “Boğaziçi Üniversitesi Türkiye’nin kalkınma yolculuğuna güç katıyor”

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, mezunu olduğu Boğaziçi Üniversitesi’nin Türkiye’nin bilimsel ve teknolojik gelişiminde önemli bir yere sahip olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Boğaziçi Üniversitesi, nitelikli akademik kadrosu ve mezunlarıyla Türkiye’nin en kıymetli

üniversitelerinden biridir. Değerli rektörümüzün öncülüğünde üniversitemizde yürütülen çalışmalara bakanlık olarak biz de her türlü desteği veriyoruz.”

Bakan Kacır, Hedefli Tanı ve Tedavi Merkezi ile Finans Araştırmaları Merkezinin Boğaziçi

Üniversitesi’nde kurulmasının, bu iş birliğinin somut örnekleri olduğunu ifade etti.

Kacır, TÜBİTAK aracılığıyla Boğaziçi Üniversitesi’ne bugüne kadar 669 projede 2,4 milyar liralık destek sağlandığını, 8 binden fazla araştırmacıya 4 milyar lirayı aşkın katkı sunulduğunu söyledi.

“23 yıl önce Türkiye’de yalnızca iki teknopark vardı, bugün 113 teknoparkta 11 binden fazla teknoloji girişimi faaliyet gösteriyor. Araştırma-geliştirme harcamalarımızın milli gelire oranı %1,4’e ulaştı. Boğaziçi Üniversitesi bu dönüşümün öncülerinden biridir.”

Konuşmasında Gazze’deki insani krize de değinen Bakan Kacır, “Biz öyle kuvvetleneceğiz ki, dünyada hiçbir zalim bir mazluma zarar vermeye cesaret edemeyecek,” ifadelerini kullandı.

Boğaziçi Üniversiteliler Derneği’nin yıllar içinde oluşturduğu mezun dayanışması ve girişimcilik

kültürüne dikkat çeken Kacır, “BURA’nın ortaya koyduğu dayanışma, üretim ve paylaşım kültürü,

Türkiye’nin teknoloji odaklı kalkınma yolculuğuna kıymetli katkılar sunmaktadır. Mezunların bilgi

birikimini ülkenin geleceğine yönlendirme iradesi, hepimiz için ilham verici,” dedi.





Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar

YÖK Başkanı Özvar: “Veri Bilimi EnsBtüsü ve Hukuk Fakültesi, Boğaziçi’nin vizyonunu güçlendiriyor”

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Boğaziçi Üniversitesi’nin son dönemde attığı adımların üniversiteye yeni bir ivme kazandırdığını vurguladı. Özvar, özellikle Yapay Zekâ ve Veri Bilimi Enstitüsü ile Hukuk Fakültesi’nin kurulmasının Türkiye yükseköğretimi açısından stratejik bir gelişme olduğunu ifade etti.

“Boğaziçi Üniversitesi’nin bünyesinde kurulan Yapay Zekâ ve Veri Bilimi Enstitüsü, dijital dönüşümün merkezinde yer alan alanlarda kamu, özel sektör ve akademinin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağını yetiştirmeyi hedeflemektedir. Bu enstitü, ülkemizin bilimsel üretim kapasitesine önemli katkı sunacaktır,” dedi.

Özvar, 2022 yılında öğrenci kabulüne başlayan Hukuk Fakültesi’nin ise İngilizce eğitim veren yapısı, uluslararası hukuk ve bilişim hukuku gibi alanlara odaklanmasıyla dikkat çektiğini belirterek, “Hukuk Fakültesi, hem Türkiye’de hukuk eğitiminin kalitesine hem de küresel düzeyde rekabet gücüne katkı sağlayacak bir yapılanmadır,” ifadelerini kullandı.

Ayrıca, Boğaziçi Üniversitesi’nin düzenlediği Uluslararası Hukuk Konferansı’nın, Gazze ve Suriye gibi bölgelerde yaşanan insani krizler konusunda dünyanın saygın hukukçularını bir araya getirmesini “fevkalade kıymetli” bulduğunu dile getiren Özvar, önümüzdeki dönemde fakültenin uluslararası alanda ülkemizin ve mazlum halkların haklarını savunmada önemli bir rol üstleneceğine inandığını söyledi.

Boğaziçi Üniversiteliler Derneğinin üniversite mezunları arasındaki bağları güçlendirme, öğrencilere destek olma yönünde yürüttüğü faaliyetlerin takdire şayan olduğunu belirten Özvar, derneğin çalışmalarını yalnızca bir mezun dayanışması değil, aynı zamanda üniversite mirasını yaşatma çabası olarak görmek gerektiğinin altını çizdi.





Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Naci İnci

Rektör İnci: “Boğaziçi Üniversitesi artık dünyanın en saygın üniversiteleri arasında”

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Naci İnci, üniversitenin son dönemde uluslararası sıralamalarda kaydettiği ilerlemeleri paylaşarak, “Boğaziçi Üniversitesi, Times Higher EducaEon 2026 sıralamasında ilk 500’e, QS 2026 sıralamasında ise 371. sıraya yükselerek tarihindeki en iyi dereceleri elde etti,” dedi.

İnci, üniversitede son dört yılda Hukuk Fakültesi, Veri Bilimi ve Yapay Zekâ Enstitüsü, Film ve Medya Çalışmaları Enstitüsü gibi yeni akademik birimlerin kurulduğunu, Anadolu Hisarı Kampüsü’nün Boğaziçi’ne kazandırıldığını ve 700 kişilik yeni yurdun tamamlanarak hizmete girdiğini belirtti.

“Kalite artışını kapasite artışıyla destekleme vizyonuyla ilerliyoruz. Son dört yılda 140’tan fazla yeni akademisyen üniversitemize katıldı, Kandilli Teknoparkı tam kapasiteye ulaştı. Boğaziçi Üniversitesi geçmişin mirasıyla geleceğin yönünü belirlemeye kararlıdır” diye konuşan İnci ayrıca, derneğin bu dönüşümün önemli bir parçası olduğuna dikkat çekerek, “Boğaziçi Üniversiteliler Derneği, üniversitemiz ile mezunlarımız arasındaki bağı kuvvetlendiren, Boğaziçi Üniversitesi ruhunu canlı tutan, üniversitemizin dayanışma kültürünün yaşatılmasına hizmet eden çok özel bir niteliğe sahip,” ifadelerini kullandı.

Birlik, dayanışma ve vizyon buluşması Boğaziçi Üniversitesi’nin akademik, teknolojik ve kurumsal gelişiminin değerlendirildiği 18. Olağan Genel Kurul, aynı zamanda Boğaziçi camiasının birlik, dayanışma ve ortak vizyon ruhunu güçlendirdiği bir buluşmaya dönüştü.

Etkinlik sonunda BURA’nın yeni dönem yönetimi belirlendi. Katılımcılar, Boğaziçi Üniversitesi’nin köklü değerlerini geleceğe taşımak için birlikte çalışma iradesini yinelediler.



