Boğaz'ın 200 yıllık yalısı Burhanettin Sezerar satışa çıktı: Rekor fiyat biçildi

10:513/01/2026, Cumartesi
Burhanettin Sezerar yalısı
İstanbul'un Yeniköy ilçesinde en dikkat çekici yalılardan biri olan 200 yıllık Burhanettin Sezerar yalısı satışa çıktı. Boğaz'da bulunan yalı için 1 milyar 850 milyon lira ücret isteniyor.

Boğaz'ın gözdelerinden biri olan iki asırlık tarihi yalı rekor bir fiyatla yeniden satışa çıkarıldı. İstanbul Boğazı'nın en prestijli yapılarından biri olan, ikinci dereceden tarihi eser olma özelliği de bulunan Burhanettin Sezerar yalısı 1 milyar 825 milyon liraya satışa çıkarıldı. Ntv'nin haberine göre adını Dolmabahçe Sarayı ve İstanbul’daki pek çok camiye elektrik getirmesiyle tanınan İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği profesörlerinden Burhanettin Sezerar’dan alan yalı, yaz döneminde 1 milyar 700 milyon lira bedelle satışa çıkmıştı. Ancak daha sonra karardan vazgeçilmişti.


Halihazırda restoran olarak kullanılan iki katlı yalıda 12 oda, 2 salon ve 7 banyo var.

