Boğaz'ın 200 yıllık yalısı Burhanettin Sezerar satışa çıktı: Rekor fiyat biçildi

Boğaz'ın gözdelerinden biri olan iki asırlık tarihi yalı rekor bir fiyatla yeniden satışa çıkarıldı. İstanbul Boğazı'nın en prestijli yapılarından biri olan, ikinci dereceden tarihi eser olma özelliği de bulunan Burhanettin Sezerar yalısı 1 milyar 825 milyon liraya satışa çıkarıldı. Ntv'nin haberine göre adını Dolmabahçe Sarayı ve İstanbul’daki pek çok camiye elektrik getirmesiyle tanınan İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği profesörlerinden Burhanettin Sezerar’dan alan yalı, yaz döneminde 1 milyar 700 milyon lira bedelle satışa çıkmıştı. Ancak daha sonra karardan vazgeçilmişti.