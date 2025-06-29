Bolu'daki orman yangını 8 saatte kontrol altına alındı: Soğutma çalışmaları devam ediyor

Göynük ilçesine bağlı Çatacık köyü mevkiinde saat 15.30 sıralarında ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisi ile kısa sürede yayılan yangını söndürebilmek için ekipler ve köylüler seferber oldu. Yaklaşık 8 saattir devam eden yangın gece saatlerinde kontrol altına alındı.