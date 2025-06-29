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Bolu'daki orman yangını 8 saatte kontrol altına alındı: Soğutma çalışmaları devam ediyor

Bolu'daki orman yangını 8 saatte kontrol altına alındı: Soğutma çalışmaları devam ediyor

00:3829/06/2025, Pazar
IHA
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Yangının çıkma nedeni henüz belirlenemedi.
Yangının çıkma nedeni henüz belirlenemedi.

Bolu'nun Göynük ilçesinde Çatacık köyü yakınlarında çıkan orman yangını, yaklaşık 8 saat süren müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan alevlere ekipler ve vatandaşlar birlikte müdahale etti. Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, yangının söndürüldüğünü ve bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

Bolu'nun Göynük ilçesinde çıkan orman yangını 8 saatte kontrol altına alındı. Vali Abdulaziz Aydın, "Fedakarca görev yapan tüm ekiplerimizin yoğun çalışmaları sonucu kontrol altına alınmıştır" dedi.


Göynük ilçesine bağlı Çatacık köyü mevkiinde saat 15.30 sıralarında ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisi ile kısa sürede yayılan yangını söndürebilmek için ekipler ve köylüler seferber oldu. Yaklaşık 8 saattir devam eden yangın gece saatlerinde kontrol altına alındı.


"Soğutma çalışmalarımız devam etmektedir"

Sosyal medya hesabından yangının kontrol alındığını ifade eden Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, "Bugün 15.29 sıralarında Göynük ilçemizin Çatacık Köyü, Merkez Mahallesi Sünnet Gölü civarında bulunan ormanlık alanda başlayan yangın, fedakarca görev yapan tüm ekiplerimizin yoğun çalışmaları sonucu kontrol altına alınmıştır. Soğutma çalışmalarımız devam etmektedir. Allah ilimizi ve ülkemizi her türlü kazadan ve afetten muhafaza eylesin inşallah" ifadelerine yer verdi.


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