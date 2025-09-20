Yeni Şafak
Borçka’da sel suları asırlık tarihi köprüyü yıktı

17:1620/09/2025, Cumartesi
IHA
Asırlık tarihi köprü sel sularına dayanamayarak yıkıldı.
Artvin’in Borçka ilçesinde etkili olan şiddetli yağışlar, sel ve heyelanlara neden olurken, Aksu Deresi üzerindeki asırlık tarihi köprü sel sularına dayanamayarak yıkıldı.

Artvin’de dün başlayan ve etkisini giderek artıran sağanak yağış, özellikle Borçka ilçesinde sele ve su taşkınlarına neden oldu. Şiddetli yağışlarla birlikte bazı köy yolları ulaşıma kapanırken, dere yataklarının taşması sonucu birçok noktada heyelanlar meydana geldi.

  • Yağışın en çok etkilediği ilçelerden biri olan Borçka’da Aksu Deresi’nin taşması sonucu, derenin üzerinde bulunan ve ilçenin simgelerinden biri sayılan asırlık tarihi köprü sel sularına dayanamayarak yıkıldı. Araç ve yaya geçişini sağlayan köprü, uzun yıllardır hem ulaşım hem de kültürel anlamda büyük önem taşıyordu.

Borçka Belediye Başkanı Ercan Orhan, tarihi köprünün yıkılmasıyla ilgili yaptığı açıklamada duygusal ifadeler kullandı:

  • "Suyun baskısına ve hızına tarihi köprü karşı koyamadı. Çok üzgünüz. Tarihi bir köprüydü, Borçka’yı simgeleyen önemli bir yapıydı. Restorasyonunun olup olmayacağını şu anda bilmiyorum. Bu derenin hızlı akışı, bölgenin yapısını da bozdu. Çocukluğumuzun geçtiği bir köprüydü, o köprüden çok geçtik. Bu açıdan çok üzgünüz, ancak can kaybının olmaması bizi teselli ediyor."

Yetkililer, bölgede sel ve heyelan riskine karşı vatandaşları dikkatli olmaları yönünde uyarırken, iş makineleriyle kapanan yolların açılması ve hasar gören altyapının onarılması için çalışmalar sürüyor.



