Borçka’da sel suları asırlık tarihi köprüyü yıktı

"Suyun baskısına ve hızına tarihi köprü karşı koyamadı. Çok üzgünüz. Tarihi bir köprüydü, Borçka’yı simgeleyen önemli bir yapıydı. Restorasyonunun olup olmayacağını şu anda bilmiyorum. Bu derenin hızlı akışı, bölgenin yapısını da bozdu. Çocukluğumuzun geçtiği bir köprüydü, o köprüden çok geçtik. Bu açıdan çok üzgünüz, ancak can kaybının olmaması bizi teselli ediyor."