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BURSA

Bu da yalan!

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Suriye’deki sığınmacılar konusunda gerçek dışı iddialarına bir yenisini daha ekledi.

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Burak Doğan Yeni Şafak
​Bu da yalan!
​Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ

Özdağ Bursa’nın Mudanya ilçesinde 15 kişilik Suriyeli grubun bir siteyi bastığını ve site sakinlerini darp ettiğini öne sürdü. Ancak yapılan kovuşturma, iddianın yine çarpıtılarak sosyal medyaya taşındığını ortaya koydu. Bursa’da tekstil firması olan U.Ş. isimli Suriye uyruklu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, söz konusu siteden 2016’da bir daire satın aldı. Önceki gün de BAE ve Almanya vatandaşı doktor, iş insanı ve öğrenci olan 4 akrabasına daireyi gezdirmek istedi.

SURİYELİ İSTEMİYORUZ

U.Ş. ve akrabaları yüzmek için havuza inince olay çıktı. Site sakinleri “Burada Suriyeli istemiyoruz” diyerek kendilerini dışarı çıkartmak istedi. Kendisinin de sitede daire sahibi olduğunu belirten U.Ş. çıkmak istemeyince arbede yaşandı. U.Ş. ve yakınları araçlarına binerek olay yerinden ayrıldı. Site sakinleri kendilerine küfür edildiğini öne sürdü, U.Ş. ve yakınları ise ifadelerinde “Bizi dışarıya atmaya çalıştılar, küfür ve hakaret ettiler. Can havliyle şahısları iterek kaçmaya çalıştık. Kimseyi bilerek darp etmedik” dedi. İki taraf da birbirinden şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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