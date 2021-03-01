Bu kez de doktor hasta yakınına saldırdı: Baba her şeyi saniye saniye kaydetti

İzmir'in Bornova ilçesinde bir aile, Prof. Dr. Hasan Yüksel'in kliniğine çocuklarını götürdü.

Hasta yakınları, klinikte devam eden 3 aylık tedavi sürecinin işe yaramadığını ve yeni bir tedavi uygulanmasını istedi.

HASTA YAKINLARINA SALDIRDI

Hasta yakınlarının iddiasına göre bu isteğe sinirlenen doktor kendilerine küfrederek saldırdı. Saldırıya uğrayan hasta yakınları o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Daha sonra görüntüler sosyal medya platformlarında yayınlandı.

Bir YouTube kanalında yayınlanan görüntülerle birlikte,”Merhaba, bugün Prof. Dr. adlı çocuk alerji doktorunun İzmir / Bornova ilçesindeki özel kliniğine, 3 ay boyunca devam ettiğimiz tedavi sürecinin bir yenisi gerçekleştirmek için gittik. 3 ay boyunca uygulanan yöntemlerin işe yaramadığını, farklı tedavi yollarının bulunması gerektiğini söylediğimizde bağırarak küfür etti.

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O anları videoya almak istediğimizde yaralamaya teşebbüs edip darp etti, boğazımı sıktı. Aynı zamanda Celal Bayar Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olan bu doktorun bize yaptıklarını yayınlamanızı rica ediyoruz.

Zira bugün itibariyle kendisi hakkında hukuki yollarla hakkımızı aramaya başladık. Böyle doktorlar istemiyoruz!” açıklaması yapıldı.

Yaşanan olay sosyal medyada gündem oldu.

HASAN YÜKSEL DE AÇIKLAMA YAPTI

Bunun üzerine Prof. Dr. Hasan Yüksel bir açıklama yaptı.

Yüksel açıklamasında arbede yaşadığı kişinin kendisine küfür ettiğini ve psikolojik anormalliği olduğunu iddia etti.

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OYNAT 00:00 Esenyurt'ta doktorlara bıçaklı ve demir çubuklu saldırı kamerada İstanbul Esenyurt'ta babasının kimlik belgesini beyan etmediği için ilaç yazdıramayan bir kişi, Aile Sağlığı Merkezi'ndeki doktorlara bıçak ve demir çubukla saldırdı. Saldırganın babasının olaydan haberi olmadan yaklaşık bir saat sonra kimliğiyle geldiği sağlık merkezinde ilaçlarını yazdırdığı ortaya çıktı. BiP'te paylaş

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