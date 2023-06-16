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Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 19 milyon öğrenci için bugün karne günü. Öğrenciler, eğitim öğretim yılının yorgunluğunu 3 aylık yaz tatilinde atacak. 2022-2023 Eğitim Öğretim Dönemi’nin yaz tatilinde öğretmenlere yönelik mesleki gelişim eğitimi, Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden uzaktan eğitim yöntemiyle yapılacak.
SINAVLAR BAŞLIYOR
Ortaokul son sınıf öğrencileri, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan merkezi sınav sonuçlarını 26 Haziran’da öğrenecek. Lise son sınıf öğrencileri ile mezunlar, 17-18 Haziran’da Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) heyecanını yaşayacak. YKS birinci oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) 17 Haziran’da, ikinci oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve üçüncü oturum Yabancı Dil Testi (YDT) 18 Haziran’da yapılacak. Öğrenciler, LGS merkezi sınavı ve YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih, ardından da yerleştirme heyecanını yaşayacak.