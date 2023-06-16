Bugün karne günü

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Sevgili öğrencilerimiz, hepiniz geleceğin birer ışığısınız. Türkiye'yi yarınlara taşıyacak olan sizlersiniz. Alacağınız karneniz sizlerin sadece bir dönemlik performansını ifade etmektedir. Bizler için asıl önemli ve değerli olan sizlerin şahsiyet sahibi bireyler olarak yetişmesidir. Tatilin sevincini doyasıya yaşarken okumayı ve araştırmayı da ihmal etmeyin" ifadelerini kullandı.