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İSTANBUL

Karantina altına alınanlar hangi yurtta kalacaklar?

Burada kalacaklar

Avrupa’dan gelecek Türkler, İstanbul’da belirlenen 3 öğrenci yurdunda kalacak. Bunlardan birisi de Güngören’deki Fatih Sultan Mehmet Erkek Öğrenci Yurdu.

Burak Doğan Yeni Şafak
Fatih Sultan Mehmet Erkek Öğrenci Yurdu / Güngören
Fatih Sultan Mehmet Erkek Öğrenci Yurdu / Güngören

Avrupa’nın 9 ülkesinden Türk vatandaşları bugün uçaklarla Türkiye’ye getirilecek. Sayısı açıklanmayan misafirler Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Kanuni Sultan Süleyman, Fatih Sultan Mehmet ve Florya Beşyol Öğrenci Yurdunda 14 gün boyunca karantina da tutulacak.

Güngören’deki Fatih Sultan Mehmet Öğrenci Yurdu, karantinadan saatler önce kapılarını Yeni Şafak’a açtı. Yurt toplan 45 dönüm bir kampüs alanına sahip. 6 ayrı bloğun olduğu kampüste içerisinde tuvaleti, banyosu ve mini buzdolabı olan 1080 oda var.

ODALAR TEMİZLENDİ

Her odada 1 kişinin kalması planlanıyor. Karantina öncesinde yurt Güngören Belediyesi ekipleri tarafından tepeden tırnağa dezenfekte edildi. Yurttaki nevresimler ve çarşaflar değiştirildi. Karantina süresince misafirlerin yiyecekleri anlaşılan bir şirket tarafından sıkı tedbirler eşliğinde sağlanacak. Özel donanımlı sağlık ekipleri ise olası virüs ihtimaline karşı vatandaşları düzenli olarak kontrolden geçirecek.

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