Bursa’da otomobil takla attı: İki kişi yaralandı

21:4016/11/2025, Pazar
IHA
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Bursa’nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla attığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl girişinde meydana geldi. Bursa’dan İnegöl’e seyir halinde olan Gökhan D.(21) yönetimindeki 09 DJ 207 plakalı otomobil, kontrolünden çıkarak takla atıp yan yola devrildi. Ters duran araçtaki sürücü ile yanındaki yolcu Ahmet A. (21) yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.


