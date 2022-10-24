Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne metro geliyor: Bakan Karaismailoğlu 'İBB yarım bıraktı biz devraldık'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Çam Sakura Metrosu hakkında açıklamalarda bulundu.

Bakan Adil Karaismailoğlu, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi bölgesine yapılan metronun son dönemlerine gelindiğini açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Hastane yolunu yapmayan İBB metro yolunu da yapmayacağını bize bildirdi. Hastaneye ulaşım hayat meselesedir dedik ve Bakanlık olarak yapım çalışmasına hemen başladık" dedi.

Karaismailoğlu konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"2 Ekim’de Pendik Sabiha Gökçen Havalimanı hattını açarak İstanbul’un hizmetine sunmuştuk. İstanbul’u Avrupa’nın en gelişmiş ulaşım altyapısına sahip olması için projelerimizi hayata geçiriyoruz.

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Dev eserlerimizin yanı sıra İstanbul’u bir baştan bir başa modern raylı sistem ağları ile donatıyoruz. Pendik-Tavşantepe-Sabiha Gökçen Havalimanı hattının açılışının ardından İstanbul’da Gayrettepe, İstanbul-Kağıthane metro hattı, Halkalı-Başakşehir-İstanbul Havalimanı metro hattı, Altunizade-Çamlıca-Bosna Bulvarı metro hattı, Kazlıçeşme-Sirkeci raylı sistem projesiyle Başakşehir Çamsakura-Kayaşehir Metro hattı olmak üzere 96 kilometre uzunluğundaki 6 hatta 7/24 esasıyla çalışmalara devam ediyoruz.

İstanbul’da işletilen 260 km metro hattı 2019 yılında İstanbul’u hizmetine sunulmuştu aradan 3.5 yıl geçmesine rağmen İBB tarafından yapılması gereken hatlarda önemli bir ilerleme olmadığını görmekteyiz. Çözüm üretmek yok, siyasi hülyalara dalmışlar manzara seyrediyorlar.

'SON AŞAMAYA GELİNDİ'

Başakşehir-Kayaşehir arasında metromuzun son aşamasına geldik. İBB yönetimi pandemi süresince kritik görev üstlenen Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanemizin karayolu bağlantısını yapmamıştı. Covid-19 döneminin en yoğun olduğu günlerde vatandaşlarımızın hastaneye ulaşabilmeleri için bakanlığımız üstlendi yolları 1 ayda tamamladı.

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Hastanenin yolunu yapmayan İBB metro hatlarını da yapmayacaklarını bildirdiler. Hastaneye ulaşım hayat meselesidir, siyasi kavgaya alet edilemez dedik. Bakanlığımız bu projeyi devraldı. Yüzde 5 seviyesinde olan fiziki ilerlemeyi 28 ay zarfında yüzde 95 seviyesinin üzerine getirdik. Kent merkezi ile Çam ve Sakura Hastanesi arasında entegrasyon sağlanacaktır."