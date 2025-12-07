Çamurda ironi: Bu kez oto kurtarma aracını kurtardılar

Bolu'da oto kurtarıcı çamura saplanınca sürücüsü yardım talep etti. İmdadına ise pikap aracıyla seyahat eden bir sürücü yetişti. Özel ekipmanıyla bölgeye gelen pikap sürücüsü, oto kurtarıcıyı çamurdan kurtardı.
Gölköy Barajı Göleti bölgesinde oto kurtarma aracı, manevra yaptığı sırada çamura saplandı. Aracı kendi başına çıkaramayan sürücü, yardım talep etti. O anda Gölköy çevresinde pikap aracıyla seyahat eden bir sürücü, özel ekipmanıyla bölgeye gelerek oto kurtarma aracını bulunduğu yerden çekip çıkardı. O bölgede bulunan bir vatandaş ise kurtarma anını cep telefonuyla kaydetti.