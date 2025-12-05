Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Bolu
Bolu’da D-100’de iki otomobil çarpıştı: İki kişi yaralandı

Bolu’da D-100’de iki otomobil çarpıştı: İki kişi yaralandı

22:065/12/2025, Cuma
IHA
Sonraki haber

Bolu’da D-100 karayolunda iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, D-100 karayolunun Beşkavaklar Mahallesi’nde İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul yönünde ilerleyen Berkay Ö. idaresindeki 27 BCY 105 plakalı otomobil ile aynı istikamette seyreden Hakan C. 14 GA 733 plakalı otomobil çarpıştı. 

Meydana gelen kazada Berkay Ö. ve 14 GA 733 plakalı otomobilde yolcu konumunda bulunan bir kişi yaralandı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ambulanslarda ilk müdahaleleri yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kaza sebebiyle İstanbul istikametine trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

#Bolu
#Trafik kazası
#Yaralı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
HEMŞİRE MAAŞI HESAPLAMA EKRANI 2026: 5 aylık enflasyon farkı ile 2026’da hemşire maaşı ne kadar olacak?