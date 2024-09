Can Atalay çatlağı

CHP 10 Eylül'de Meclis'i bir kez daha Can Atalay için genel görüşmeye çağırdı. Ancak halen cezaevinde bulunan Atalay için ikinci kez Genel Kurulu toplama çağrısı yapan ana muhalefette çatlak sesler de yükseliyor. Edinilen bilgiye göre, Özel'in en büyük rakibi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bu gerekçe ile Meclis'in toplanmasını doğru bulmadığını Genel Başkan Özgür Özel'e söyledi.

İmamoğlu'nun yanı sıra parti içi muhalefet de bu duruma tepkili. Muhalifler, Meclis'i ikinci kez olağanüstü toplantıya çağıran Grup Yönetimi için "Ülkede başka bir gündem maddesi yokmuş gibi konunun dönüp dolaşıp Can Atalay'a gelmesini doğru bulmuyoruz" yorumunu yaptı. CHP, TBMM Genel Kurulu'nun bir kez daha Can Atalay konusunda olağanüstü gündemle toplanması için Meclis Başkanlığı'na dilekçe verdi. Bu kez Can Atalay'ın durumu konusunda Meclis araştırması verilmesini de talep eden CHP, Anayasa Mahkemesi'nin Atalay hakkında verdiği kararın uygulanmasını istedi.