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Gündem

Can Atalay çatlağı

CHP’nin Can Atalay takıntısı partideki çatlaklara bir yenisini ekledi. İmamoğlu, Meclis’in Atalay için toplanmasının yanlış olduğunu Özel’e aktardı. Parti içi muhalefetten de “Ülkede başka bir gündem maddesi yok mu?” sesleri yükseldi.

Uğur Duyan
04:00 - 4/09/2024 Çarşamba
Güncelleme: 00:31 - 4/09/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Can Atalay.
Can Atalay.

CHP 10 Eylül'de Meclis'i bir kez daha Can Atalay için genel görüşmeye çağırdı. Ancak halen cezaevinde bulunan Atalay için ikinci kez Genel Kurulu toplama çağrısı yapan ana muhalefette çatlak sesler de yükseliyor. Edinilen bilgiye göre, Özel'in en büyük rakibi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bu gerekçe ile Meclis'in toplanmasını doğru bulmadığını Genel Başkan Özgür Özel'e söyledi.

KOMİSYON KURULMASINI İSTEDİ

İmamoğlu'nun yanı sıra parti içi muhalefet de bu duruma tepkili. Muhalifler, Meclis'i ikinci kez olağanüstü toplantıya çağıran Grup Yönetimi için "Ülkede başka bir gündem maddesi yokmuş gibi konunun dönüp dolaşıp Can Atalay'a gelmesini doğru bulmuyoruz" yorumunu yaptı. CHP, TBMM Genel Kurulu'nun bir kez daha Can Atalay konusunda olağanüstü gündemle toplanması için Meclis Başkanlığı'na dilekçe verdi. Bu kez Can Atalay'ın durumu konusunda Meclis araştırması verilmesini de talep eden CHP, Anayasa Mahkemesi'nin Atalay hakkında verdiği kararın uygulanmasını istedi.


Bahçeli: Can Atalay konusu tamamıyla kapanmıştır

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, muhalefetin Gezi Parkı davası hükümlüsü Can Atalay ile ilgili verdiği Meclis'te genel görüşme talebinin oy çokluğu ile reddedilmesini ve TBMM'de yaşanan olaylara ilişkin açıklamada bulundu. Bahçeli, ""Hakkında kesinleşmiş mahkumiyet kararı olmasına rağmen TİP’li Can Atalay’ı cezaevinden çıkarıp Meclis’e taşımak isteyen siyasi provokasyon mekanizması bütün tahrik ve tertibiyle ortalığı karıştırmıştır. Can Atalay konusu tamamıyla kapanmıştır. DEM’lenmiş CHP’nin maskesi bir kez daha düşmüştür. Anayasa’ya aykırı işlem tesis eden, kendi içtihatlarını hiçe sayan Anayasa Mahkemesi’nin laçkalaşmış hak ihlali kararı Türk milletinin iradesiyle çöpe atılmış, kanunsuzluğa geçit verilmemiştir" dedi.


#Can Atalay
#CHP
#Ekrem İmamoğlu
#Özgür Özel
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