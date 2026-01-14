Yeni Şafak
Çanakkale’de göçmen kaçakçılarına darbe: 5 organizatör tutuklandı

10:4514/01/2026, Çarşamba
IHA
Çanakkale’de düzenlenen operasyonda 33 kaçak göçmen yakalandı, 5 organizatör tutuklandı. Yakalanan göçmenler işlemlerinin ardından GÖKSEM’e teslim edildi.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 9-11 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonda 33 kaçak göçmen yakalandı, 4 araca, 18 şambrele, 2 hava pompasına, 44 bin 950 TL ve 200 dolara el konuldu.

Olayla ilgili 5 organizatör ise gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yakalanan 33 kaçak ise göçmen işlemlerinin ardından GÖKSEM’e teslim edildi.



