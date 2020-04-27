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POLİTİKA

Çavuşoğlu'ndan Yunanistan Dışişleri Bakanı'na: İnsani konuları siyasete alet etmeyin

Çavuşoğlu'ndan Yunanistan Dışişleri Bakanı'nın nankörlüğüne tepki: İnsani konuları siyasete alet etmeyin

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Cibuti'de mahsur kalan 3 Yunan denizcinin 25 Nisan'da Türkiye'nin Cibuti Büyükelçiliğinin yardımıyla Türk Hava Yollarına (THY) ait uçakla tahliye edilmesine rağmen, sosyal medyadan yaptığı açıklamada Türkiye'nin katkılarını dile getirmeyen Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'a, "Bari insani konuları siyasete alet etmeyin" sözleriyle tepki gösterdi.

Haber Merkezi AA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter'dan paylaştığı mesajda, Yunan mevkidaşı Nikos Dendias'ın, söz konusu tahliyenin Yunanistan, Cibuti'deki Avrupa Birliği makamları ve Cibuti Dışişleri Bakanlığının katkılarıyla gerçekleştiği yönündeki sosyal medya mesajına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Çavuşoğlu, mesajında, "Bari insani konuları siyasete alet etmeyin. Üç Yunan denizciyi teşekkür etmeniz için değil, insani görevimiz olduğu için memnuniyetle Cibuti'den getirdik" ifadelerini kullandı.

Yunanistan istedi: Türkiye, Cibuti'de mahsur kalan 3 Yunan denizciyi tahliye etti
GÜNDEM
Yunanistan istedi: Türkiye, Cibuti'de mahsur kalan 3 Yunan denizciyi tahliye etti

Diplomatik kaynaklar, Türkiye'nin Cibuti'den yaptığı tahliyeye Yunan denizcilerin de dahil edilmesi ricasının bizatihi Yunan Dışişleri'nden notayla geldiğine, Bakan Çavuşoğlu'nun bu resmi talebi insani mülahazalarla değerlendirip yardımcı olunması için gerekli talimatları verdiğine dikkati çekti.

Yunan makamlarının resmi talebi üzerine, Türkiye'nin Cibuti Büyükelçiliğinin yardımıyla ülkede mahsur kalan 3 Yunan denizci önceki gün THY'nin tahliye uçağıyla Türkiye'ye getirilmiş, uçaktan indikten sonra Yunanistan'ın Ankara Büyükelçiliğine ait özel araçla Edirne'deki İpsala sınır kapısına götürülmüşlerdi.

Yunanistan vatandaşlarını kurtaran Türkiye'ye teşekkür edemedi!
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Yunanistan vatandaşlarını kurtaran Türkiye'ye teşekkür edemedi!
Koronavirüs salgını ile mücadelede 54 ülkeye yardım eden Türkiye, Yunanistan makamlarının Cibuti'deki 3 vatandaşını tahliye edilmesi için yardım talebine olumlu yanıt verdi. Türk Hava Yolları'na ait tahliye uçağı 3 Yunan vatandaşını İstanbul'a getirdi ve ardından özel araçla Yunanistan'a götürüldü. Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias ise 'mükemmel bir koordinasyon sonucu tamamlanan operasyon' olarak bahsettiği sosyal medya paylaşımında Cibuti Dışişleri Bakanalığına teşekkür ederken Türkiye'den söz etmedi.


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