Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İstanbul
Çekmeköy’de tartıştığı kişiyi pompalı tüfekle vurup motosikletle kaçtı

Çekmeköy’de tartıştığı kişiyi pompalı tüfekle vurup motosikletle kaçtı

22:4730/01/2026, Cuma
DHA
Sonraki haber
İki kişi arasında daha önceden husumet olduğu öğrenildi
İki kişi arasında daha önceden husumet olduğu öğrenildi

Çekmeköy'de akraba oldukları öğrenilen Oğuz B. ile Hakkı K. arasında çıkan tartışma çıktı. Tartışma sonrası B., pompalı tüfekle K.'ye ateş ederek olay yerinden motosikletle kaçtı.

Çekmeköy’de akraba oldukları öğrenilen iki kişi arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Pompalı tüfekle vurulan Hakkı K., hastaneye kaldırılırken Oğuz B. motosikletle olay yerinden kaçtı. Polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, akşam saatlerinde Merkez Mahallesi Nalan Sokak’ta bulunan binada meydana geldi. İddiaya göre, Oğuz B. ile Hakkı K. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma sırasında Oğuz B., pompalı tüfekle Hakkı K.’ye ateş etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bacağından yaralanan Hakkı K., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, şüpheli Oğuz B.’nin olayın ardından motosikletle kaçtığı belirlendi. İki kişi arasında önceden husumet bulunduğu öğrenilirken, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.




#Pompalı Tüfek
#Tartışma
#Yaralama
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
En pahalı telefon numarası olarak rekor kırdı! 871 bin dolara satın alındı