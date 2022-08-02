Cemevi saldırısında THKP/C izi

Cemevlerine yönelik saldırıda yeni gözaltına alınan şüphelinin terör bağlantısı tespit edildi. Toplumu germek için harekete geçen provokatörlerin hedef noktası, cemevi ve Alevi dernekleri oldu. 30 Temmuz’da önce Kızılay’daki Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı’na, ardından da Mamak’taki Şah-ı Merdan Kültür Evleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği ile Ana Fatma Cemevi’ne saldırı gerçekleştirildi. Ankara Emniyeti, saldırıyı gerçekleştiren Ahmet Ozan K.’yı Eskişehir’e kaçarken yakaladı.

Ankara Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü’nde sorguya alınan şüphelinin irtibatları araştırıldı. Yapılan incelemeler neticesinde saldırıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen Çağdaş Can. B., İzmir’de gözaltına alındı.

ŞÜPHELİ ANKARA’DA SORGULANACAK

Şüpheli, Ankara’da sorguya alınacak. Çağdaş Can B.’nin terör bağlantısı ortaya çıktı. Alınan bilgiye göre, şüphelinin geçmiş dönemlerde THKP/C DEV-YOL Devrimci Hareket terör örgütünün açık alan yapılanması Devrimci Gençlik Derneklerinde faaliyette bulunduğu anlaşıldı.

OLAY ÖNCESİ ESKİŞEHİR’DE

Ahmet Ozan K.’nın sık sık Çağdaş Can B. ile görüştüğü tespit edildi. Olay öncesinde Eskişehir’de bulunan Çağdaş Can B.’nin, öğle saatlerinde İzmir’e hareket ettiği belirlendi.

ESKİ TÜRKİYE’NİN AYAK İZLERİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gelişmelerle ilgili yazılı açıklamada bulundu. Soylu, 30 Temmuz’da eski Türkiye’nin bir alışkanlığıyla karşılaştıklarını belirtti. Bakan, “Toplumumuzun tüm kesimleri tarafından lanetle karşılanan bu planlı provokasyon, milletimizin birlik duvarına çarptı” değerlendirmesinde bulundu. Soylu, şunları kaydetti: “Sayın Cumhurbaşkanı’mızın liderliğinde, hükümetimiz göreve geldiği ilk günden itibaren herkesin kendisini ifade edebildiği ‘Türkiye adımlarında’, sadece son 2 yılda 1585 cemevi ziyaret edildi, 8 bin 600 talebin 5 bin 600’ü karşılandı. Soruşturma derinleşmiş ve eski Türkiye’nin ayak izlerine rastlanılmıştır. Bu planlı provokasyon en ağır şekilde cezalandırılacaktır.”

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