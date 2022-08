Cemevi saldırısında THKP/C izi Ankara’da cemevlerine yönelik provokatif saldırıyla bağlantılı Çağdaş Can B., İzmir’de gözaltına alındı. Saldırıyı gerçekleştiren Ahmet Ozan K.’nın yakın arkadaşı olan Can B.’nin terörle bağlantısı çıktı. Geçmiş dönemlerde THKP/C DEV-YOL Devrimci Hareket terör örgütünün açık alan yapılanması Devrimci Gençlik Dernekleri’nde faaliyette bulunduğu öğrenilen Can B. ile Ozan K.’nın sık sık görüştüğü tespit edildi.

